打造俄罗斯“百度”（互联网大咖秀）

1997年9月23日是俄罗斯搜索引擎Yandex（俄语意为：语言目录）首次上线的日子。在创始人阿尔卡季·沃洛日的不懈奋斗下，Yandex在将近22年的时间内，已发展成为全球第四大搜索引擎和第二大非英语搜索引擎。如今，日均搜索量超过1.5亿次的Yandex不仅提供信息搜索业务，同时还实现了导航、打车、网络支付、网上购物等近百种线上服务。

阿尔卡季·沃洛日1964年2月出生于苏联哈萨克斯坦共和国，父亲是一名地质勘探学家，曾发现著名的哈萨克斯坦卡沙干油田，母亲是一名音乐学院教师。1989年，阿尔卡季·沃洛日创立了销售个人计算机和分析企业工作岗位的CompTek（计算技术）公司。在此期间，沃洛日对数据处理算法产生浓厚兴趣，并编制了根据输入内容在大量数据中寻找相关信息的电脑程序。同年，他又与电脑程序专家博尔科夫斯基合作创立“阿尔卡季”公司，研制出两款用于专利和产品分类的信息检索系统，这些系统在多家从事专利研究的机构和组织中得到应用。

1993年，“阿尔卡季”公司并入CompTek公司后，阿尔卡季·沃洛日开发出一款新的搜索引擎，决定用“Yandex”来命名。在开发搜索引擎的过程中，CompTek公司的编程人员不断改进搜索算法，实现了信息搜索范围从部分俄语网站向全部俄语网站覆盖。

1997年9月23日，域名为yandex.ru的搜索引擎正式上线。2000年，阿尔卡季·沃洛日在莫斯科成立了独立运营的Yandex公司。Yandex成为俄罗斯首家在电视进行广告宣传的互联网公司，其“寻找一切！”的口号成为当时人们流行的表达方式。

Yandex在此之后迎来了快速发展。从2001年起至今，Yandex一直保持俄罗斯搜索引擎的领导地位，在俄语搜索市场所占份额已超过60%，分支机构覆盖圣彼得堡、喀山、叶卡捷琳堡等俄主要大中城市。同时，Yandex国际化步伐也在不断加快。2010年5月，Yandex发布英语搜索版本，还开设了乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦、土耳其版本的网站，并在当地设有代表处。

2011年5月，Yandex在美国纳斯达克证券交易所上市，市值上涨至130亿美元。截至2013年，Yandex凭借其48.4亿个搜索条目总数，成为世界第四大搜索引擎。

2014年9月1日，创始人阿尔卡季·沃洛日辞去Yandex首席执行官一职，但仍担任集团领导人。他将工作重心转移至研究未来的战略发展任务，包括开发新商业模式、寻找新的投资市场、发掘Yandex技术的新领域。

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