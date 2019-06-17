冯铁大使在丹麦媒体发表署名文章谈中美经贸摩擦

人民网哥本哈根6月17日电 （王文）6月14日，新任驻丹麦大使冯铁在丹麦三大日报之一《贝林时报》发表署名文章，阐述中方在中美经贸摩擦问题上的原则立场，全文如下：

我于5月31日抵达哥本哈根，出使美丽的童话王国。抵丹后的首个工作日，我很荣幸地向玛格丽特二世女王递交了国书。作为新任中国驻丹麦大使，我在中丹全面战略伙伴关系进入又一个十年、两国即将迎来建交70周年、双边关系面临新机遇的重要时期履新，深感荣幸和责任重大。

丹麦是最早同新中国建交的西方国家之一，两国关系基础坚实，发展势头良好，民间友好不断加深。新形势下，中丹关系持续深入发展，符合两国和两国人民的利益。我愿与丹各界携手努力，巩固互信，深化合作，拓展交流，推动中丹关系与合作取得更大发展。丹麦刚刚结束大选，新政府正在组成，我相信中丹关系将保持良好发展势头。

这几天我的一些丹麦朋友告诉我，对贸易自由化的坚守已写进丹麦人的DNA，他们很关心当前中美经贸争端，并对此深感忧虑。我愿借此机会做一个简单的介绍。

中美经贸摩擦是在美国实行单边主义、保护主义和经济霸权主义的大背景下发生的。美方加征关税的主要借口是美对华贸易存在超过5000亿美元逆差，美国“吃亏”了、中国“占便宜”了。事实是，2018年美对华总体贸易实际逆差额约为1536亿美元，仅为美方公布逆差额的37%。同时，2009年至2018年，美对华出口支撑了超过110万个美国就业岗位。美方从中美贸易中获益巨大，中美双边贸易的实质是顺差在中国，利益在双方，所谓“美国吃亏”的说法完全站不住脚。美对华贸易逆差是市场作用的结果，受到两国产业竞争力、经济结构、国际分工、贸易政策、美元货币地位等多种客观因素的影响。美方挑起中美经贸摩擦，同时在中美经贸磋商中企图将自身利益诉求强加于中国，是典型的贸易霸凌主义行为。美方做法给中美两国和世界造成了损害。

中美经贸磋商自2018年2月启动以来，本已取得很大进展，两国就大部分内容达成共识，但磋商也经历了几次波折，每次波折都源于美国的违背共识、出尔反尔、不讲诚信。美方指责中方在磋商中“开倒车”，完全与事实不符。在磋商过程中，就文本内容及相关表述提出修改建议、做出调整，这是贸易谈判的通常做法。美国政府在过去十余轮谈判中曾不断调整相关诉求，但却随意指责中方“开倒车”，这不公平，显示美方没有把中方作为平等的谈判对手来对待。

中方始终认为，双方在经贸领域的分歧和摩擦，最终需要通过对话和磋商来解决。但磋商是有原则的，需要建立在相互尊重、平等互利的基础上。如果一方不尊重另一方的主权和核心利益，想通过施压迫使另一方做出让步，以取得只对自己有利的结果，这种谈判是不会成功的。我想强调的是，中美双方达成协议的前提是美国取消全部加征关税，采购要符合实际，同时确保协议文本平衡，符合双方共同利益。希望美方放弃错误做法，同中方相向而行，本着相互尊重，平等互利的精神，管控分歧，加强合作，共同维护中美经贸关系健康稳定发展。

对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打。中国已成为世界第二大经济体，对世界经济增长的贡献率超过30%，40年间7亿多人脱贫。所有这一切，既得益于中国与外部世界的合作与交往，更是中国人民通过自己勤劳的双手创造出来的。在这一过程中，我们找到了适合中国国情的发展道路。我们不输出自己的发展道路，但十分珍惜中国人民做出的正确的历史选择，如果有国家企图通过各种手段迫使中国改变发展道路，剥夺中国发展的权利，阻挡中国人民迈向国家强盛、人民追求美好生活的步伐，这是我们绝不能答应的。

《贝林时报》创办于1749年，是丹麦现存历史最悠久的报纸，日发行量10万份。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)