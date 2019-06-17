在中国联合展台，两名参观者在工作人员指导下操作皮影。

本报记者 刘玲玲摄

2019法国阿讷西国际动画电影节6月10日至15日在法国小城阿讷西举行，吸引了近90个国家和地区超过820家公司、1万多名动画行业专业人士参与其中。中国动画作品与中国联合展台成为此次活动的一道亮丽风景，吸引各国发行商、投资商等前来咨询和洽谈合作。

由国务院新闻办公室、国家广播电视总局主办，中国国际电视总公司承办的中国优秀动画推介会在电影节期间举行，《大禹治水》《百鸟朝凤》等一批制作精良、极具传统文化美感的中国优秀动画作品亮相，获得现场观众广泛好评。这些动画作品来自央视动画、北京动漫游戏产业协会等14家公司和机构。

在中国联合展台，清新隽永的水墨元素构成了展台主基调。搭配传统文化故事的秦腔系列动画片、用皮影艺术呈现中国经典故事的系列动画……内容丰富、题材多样的中国动画片受到海外同行的关注。

西班牙金色蜜蜂动画公司总经理克里斯托夫·哥德伯格与中方代表在展区聊了很久，他对记者说，该公司已与中国动漫企业合作推出了一部15集长的动画连续剧，反响很好。“深厚的文化底蕴、精良严谨的制作、充满创意的构思都是我们愿意与中国同行合作的原因。”哥德伯格说，“中国动画市场发展十分迅速并且潜力巨大，我特地来到中国展区与相关公司进行沟通，商定新的合拍计划，我对未来合作充满信心”。

法国高山动画工作室创始人阿尔诺·布拉尔在中国生活了10年，他十分看好中国动漫市场发展，并正在和中国合拍一部动画电影。他说，近年来中国动画产业发展迅速，制作水平不断提高，不少制作水准很高的中国动画作品吸引了国际同行关注。“我们可以从中国故事中汲取无穷灵感，共同创作出高质量、国际化的动画作品。”

阿讷西国际动画电影节是国际上最重要的专业动画电影节之一。近年来，不断有中国动画作品入围竞赛单元。“‘活力’是我在中国展台参观的最大感受。”专程来中国联合展台参观的志愿者弗朗索瓦斯对记者说，“中国动漫行业正在蓬勃发展，为国际动漫市场注入中国元素”。

（本报法国阿讷西6月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 03 版）

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