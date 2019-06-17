讲述中日友好往来故事

日前，以“新时代新视角，共进发展新格局”为主题的中日友好交流故事会在日本大阪举行。活动由广州市人民政府新闻办公室主办，广州各行业代表和日本友好人士回顾了中日友好往来，展望美好未来。

中国驻大阪总领事李天然在致辞中表示，当前，中日关系重回正轨，中日和平、友好、合作事业实现再起航。广东是中国第一经济大省，正在建设的粤港澳大湾区是全球第四大湾区，与日本开展互利合作具有较大空间。期待双方抓住机遇，推动中日地方交流取得新成就。

1979年5月，广州市与日本福冈市“牵手”，成为中国华南地区首对国际友好城市。曾担任两城交流日方翻译工作的千叶由纪子是上世纪80年代第一批从福冈来广州的研修生，数十年间无数次往返两地。在她看来，广州正在国际舞台上展现独特魅力。

“讲述友好往来的故事，有助于夯实日中友好的根基。”曾与中国合作出品《妖猫传》的日本角川集团海外事业局局长垣贯真和分享了与中国的故事。他希望以本次活动为契机，继续加强与中国出版界、媒体及友好团体合作，制作更多两国人民喜爱的文化产品，促进文化交流。

多年来，中日各界友好人士为促进两国各领域交流合作作出了巨大贡献。故事会上，广州本田汽车公司首任总经理门胁轰二与广汽集团常务副总经理吴松进行了一场对话。门胁轰二通过视频介绍说，本田与广汽深知文化差异会带来不同的思考方式，双方坦诚的交流是合作共赢的秘诀。

中日经济互补性强，在新一轮科技与产业革命浪潮中，节能环保、高端制造、财政金融、共享经济、医疗养老等领域务实合作有着广阔前景。唯品会副总裁黄红英在故事会上分享了中日友好的电商故事。去年，唯品会累计上架日本品牌商品超千款，推动了中日企业的良性互动。

（本报大阪电）

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 03 版）

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