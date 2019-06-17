治疗“信任缺失症”的良方（国际论坛）

■“一带一路”已成为平等的对话平台，让不同国家有机会跨越地理阻碍、建立起紧密联系

共建“一带一路”正在以日行千里的速度蓬勃发展。作为“一带一路”上的璀璨明珠，中白工业园也在加速发展。截至目前，园区已吸引来自中国、白俄罗斯、美国、奥地利、德国、以色列、俄罗斯等多个国家的43家企业入驻，协议投资额超过10亿美元，已获得投资4.4亿美元。过去两年内，入园企业数量激增5倍，仅在2018年就有19家企业入园。

工业园的一切都是从零开始，但我们为自己设置了艰巨而宏大的目标：让园区成为科技创新成果转化平台，吸引更多高科技公司乃至跨国公司参与进来，提高白俄罗斯的投资吸引力。现在，园区发展进入新阶段，企业陆续从设计和建设阶段转入投产运营阶段。去年，成都新筑奥威超级电容研发及生产中心、超频三（国际）技术有限公司的LED产品、潍柴马兹项目的柴油发动机陆续投产，另外还有两家白俄罗斯企业也开始生产运营。预计今年开始投产和研发工作的企业数量将达到20家。

园区为入园企业提供了一系列税收优惠政策，给予企业自盈利当年开始10年内免税、之后长期税收减半的优惠政策，而且在2062年前免缴不动产税、土地税，土地租赁期长达99年。另外，园区管委会借鉴学习中国苏州工业园经验，在园区内推行“一站式”服务，建立政府机构和企业之间的高效互动模式，后续我们还将让这种服务上线实现网络化操作。

白俄罗斯是最早支持并加入“一带一路”倡议的国家之一，2016年白中两国建立相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系。近年来，两国商品贸易持续增长，各领域合作全面发展。中白工业园是白俄罗斯在“一带一路”框架内最重要的项目，我们会尽一切努力来落实这一项目。

联合国秘书长古特雷斯在第七十三届联合国大会一般性辩论开幕式上表示，当今世界患上了“信任缺失症”。在我看来，“一带一路”倡议是治疗“信任缺失症”的良方。经过近6年的发展，“一带一路”已成为平等的对话平台，让不同国家有机会跨越地理阻碍、建立起紧密联系。

“一带一路”建设在发展中国家实施的基础设施项目不仅创造了数十万个工作岗位，还提高了这些国家的投资吸引力。如今共建“一带一路”已经迈向高质量发展阶段，中国乃至整个世界都因此受益。同时“一带一路”倡议与欧亚经济联盟积极对接，成为地区和平发展的重要保障力量。

时间是最客观的评判者。“一带一路”倡议承载着大家共同的目标——促进经济发展、为人民谋幸福。过去6年里，在共建“一带一路”合作框架下，我们一同实现了很多目标。我们看到，“一带一路”为国际合作开辟更广阔前景，将冲突的风险降至更低。展望未来，在各方共同努力下，“一带一路”建设必将不断迈向高质量发展，为各国人民带来更多福祉。

（作者为白俄罗斯中白工业园管委会主任）

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)