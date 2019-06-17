团结协作 共谋发展（大使随笔）

■无论国际形势如何演变，上合组织和亚信各成员国都将始终平等相待，以对话促合作、谋发展，不断为巩固地区安全、促进共同发展作出新的积极贡献

6月的中亚，气温和人气同步攀升。随着上海合作组织和亚洲相互协作与信任措施会议峰会相继在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克和塔吉克斯坦首都杜尚别举行，各成员国元首齐聚中亚地区，共商发展大计。

上合组织和亚信拥有相似的发展目标和理念。上合组织始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，成立18年来，不断巩固团结互信，深化各领域互利合作，积极参与地区和国际事务，为促进地区和平与发展、维护国际公平正义发挥了重要建设性作用。亚信作为开放包容的多边安全机制和亚洲覆盖范围最广的安全机制，以增加信任协作、实现亚洲安全稳定为己任，广泛凝聚亚洲国家的安全共识，倡导践行共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，为各方增进沟通、深化互信、加强合作发挥了积极作用。面对世界百年未有之大变局，上合组织和亚信主动作为，在推动对话、增进互信、促进安全发展方面各显其能，为化解区域风险、破解时代难题作出了积极贡献，为国际社会提供了更多正能量。

时代呼吁平等对话，呼唤合作共赢。然而，在全球化、多极化持续发展的同时，保护主义和单边主义重新抬头，强权政治和零和博弈逆势回潮，贸易霸凌主义重现，国际形势面临新的严峻挑战。历史无数次证明，搞保护主义和单边主义不符合历史潮流，贸易霸凌不符合国际规则，最终必定损人害己。面对不断抬头的保护主义和单边主义，上合组织、亚信等国际组织和机制坚定践行对话合作、共赢共享的理念，越来越多的国家正以自身开放、发展，促进区域和世界良性互动。

作为上合组织和亚信成员国，中国和乌兹别克斯坦不仅在国际事务中密切沟通协调，同时也是开放包容、合作共赢的积极倡导者。经过40多年的改革开放，中国取得举世公认的成就，国家面貌焕然一新。在努力提升自身对外开放水平的同时，中国提出“一带一路”、构建人类命运共同体等重大倡议与理念，为世界提供了重要的公共产品。近年来，乌兹别克斯坦对内全面实施改革，对外奉行睦邻友好，敞开合作大门，以更积极的姿态参与包括上合组织在内的国际事务，为自身发展赢得广泛助力的同时，也为地区合作带来强劲春风。

越来越多国家意识到，身处全球化时代，彼此命运相连，休戚与共，需要的是携手应对，而不是各行其是；是同舟共济，而不是独善其身。契合时代发展、顺应历史潮流，这是所有国家和国际组织行稳致远的关键“法宝”，也是让不同文明、不同诉求的国家走到一起，合力谋取发展的“最大公约数”。

我相信，无论国际形势如何演变，上合组织和亚信各成员国都将始终平等相待，以对话促合作、谋发展，不断为巩固地区安全、促进共同发展作出新的积极贡献。

（作者为中国驻乌兹别克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 03 版）

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