第二届“世界邮票上的中国文化展”亮相巴黎

人民网巴黎6月16日电（记者刘玲玲）由山水丹青（北京）国际艺术中心、欧洲时报文化传媒集团等机构共同举办的第二届“世界邮票上的中国文化展”15日亮相法国巴黎欧洲时报文化中心，来自中法文化界百余名代表出席了开幕式。

本次展览共展出200多幅中国文化主题的世界邮票，内容丰富，题材广泛。邮票图案既有中国书画艺术家的肖像和作品，也有中国非遗文化和中国特色景区。这是继去年在欧洲首次成功举办后，中国文化世界邮票展第二次在欧洲举办。邮展受到了法中社会各界的一致好评，被誉为“行走在‘国家名片’上的魅力中国风景线”。

山水丹青国际艺术中心总裁吴一平在致辞中表示，通过一枚小小的邮票，既展现了魅力无穷的中国文化，又很好地拉近了世界各民族之间的情感，让世界再次发现了中国的文化之美、自然之美、民族之美。

前来参观的有不少法国侨界代表。在参观过后，他们纷纷对记者表示，用欧美国家的邮票为载体传播中国文化，形式新颖，创意独到。展览不仅为大家奉上一场精彩的中国文化大餐，也带来了珍贵的艺术滋养和情感共鸣。“这就像来自中国故乡亲切的问候，让我们感到温暖和鼓舞。同时也必将感染更多外国友人爱上中华文化。”

(责编：崔越、杨牧)