澳研究说不健康饮食可引发脑功能退化

新华社堪培拉6月16日电（记者白旭 姜晨怡）澳大利亚国立大学一项新研究说，现在人们平均每天摄入热量显著多于20世纪70年代，相当于每天多吃一顿汉堡套餐。这种不健康饮食会使大脑功能退化，并与2型糖尿病发病相关。
领导研究的澳大利亚国立大学老龄化、健康与福利研究中心教授尼古拉斯·谢尔比安在一份公报中说，大脑健康退化可能比此前认为的要早得多，这很大程度上是由于现代社会促使人们选择了不健康的生活方式。
研究团队回顾了约200项国际研究成果，并跟踪调查了超过7000人的大脑健康及衰老状况。发表在新一期《神经内分泌学前沿》杂志上的调查报告说，全球约30%的成年人超重或肥胖，到2030年将有超过10%的成年人罹患2型糖尿病。研究发现，与20世纪70年代比，现今人们平均每天多消耗热量约650千卡，这相当于一个汉堡、一份薯条和一杯软饮料组成的一套标准快餐，多出的热量意味着许多人饮食不够健康。
“我们已发现强有力的证据，人们不健康的饮食和长时间缺乏锻炼会使他们面临罹患2型糖尿病的严重风险，并导致大脑功能显著退化，如患痴呆症和大脑萎缩等。”谢尔比安说，2型糖尿病和脑功能退化之间关联也已得到确认。
谢尔比安说，他们调查发现，多数人60岁后才会获得有关如何降低脑部疾病风险的建议，但这通常为时已晚。他强调，人过中年后所遭受到的健康损害几乎不可逆转，所以避免脑部健康出问题的最佳方式是从年轻时就健康饮食并坚持运动。他呼吁各国政府和医疗专业人员发挥作用，减少人们不健康饮食的发生。
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