昆曲《牡丹亭》在白俄罗斯巡演广受欢迎

新华社明斯克6月15日电（记者李佳）作为今年在白俄罗斯举办的中国旅游文化周的重要内容，北方昆曲剧院6月11日至15日在白俄罗斯举办昆曲《牡丹亭》巡演，受到当地各界好评与广泛欢迎。

为了让白俄罗斯民众更多地了解中国昆曲这一古老戏种，剧院分别赴格罗德诺市和莫吉廖夫市举办专场演出，并在位于首都明斯克的白俄罗斯国立文化艺术大学和明斯克中国文化中心举办昆曲讲座，展示昆曲这一被联合国教科文组织列入“人类口述和非物质文化遗产”的艺术魅力。

11日晚，巡演在格罗德诺话剧院拉开帷幕。格罗德诺州文化局局长克里莫维奇在演出前致辞说，近年来格州同中国的文化交流日益频繁，给人留下美好回忆，希望格州能与中国各省区开展更广泛的文化交流活动。

为了便于当地民众理解演出内容，巡演邀请方明斯克中国文化中心将《牡丹亭》的唱词翻译成俄语，在演员们表演时通过幻灯片将唱词以中俄文双语字幕的形式同步投射到舞台两侧的墙上。

观众萨耶维奇表示，演出现场播放的中俄双语字幕、制作精美的节目单让自己更好地理解中国戏曲《牡丹亭》的内容和艺术美学，希望今后有更多的中国艺术团来白俄罗斯演出交流。

在莫吉廖夫巡演时，莫吉廖夫州话剧院院长诺维科夫表示，莫吉廖夫州话剧院不久前加入了由中国文化部发起的丝绸之路国际剧院联盟，未来愿在联盟框架下，与中国剧院机构和艺术家开展更为广泛的合作与交流。

14日和15日，艺术团分别在白俄罗斯国立文化艺术大学和明斯克中国文化中心举办昆曲讲座，北方昆曲剧院副院长曹颖向观众介绍了昆曲艺术的历史和特点、中国明代戏剧家汤显祖生平及其代表作《牡丹亭》，剧院演员现场展示“游园”“惊梦”等选段，并邀请现场观众身着戏服、学习昆曲表演基本动作等。

观众阿克肖诺娃说，昆曲演员细腻的唱腔、宛转悠扬的曲调、跌宕起伏的故事情节、精致的服装及舞美给她留下深刻印象，观看演出使她对中国戏曲艺术和中国文化有了更进一步了解。

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