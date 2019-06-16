2019维也纳多瑙河龙舟赛热闹登场

新华社维也纳6月15日电 2019维也纳多瑙河龙舟赛15日在奥地利首都维也纳多瑙河畔举行，旅奥侨胞、中资机构员工、留学生，以及奥地利专业和业余选手组成的46支龙舟队参赛。
中国驻奥地利大使李晓驷致辞说，维也纳举办龙舟赛已有多年。波光粼粼的蓝色多瑙河与意气风发的中国龙舟的搭配，象征着中奥友谊与合作始终奔涌向前、生生不息。
维也纳市第22区区长内夫里维说，本次参赛队伍数量创下历史纪录，相信今后会有更多队伍参与进来。维也纳22区与上海卢湾区已结为友好关系。期待今后能与中国加强合作，共促发展。
李晓驷和内夫里维随后共同为龙头“点睛”，46支龙舟队在蓝色多瑙河上展开激烈角逐。
“超乎想象的中国——2019多瑙河龙舟赛”由中国文化和旅游部国际交流与合作局奥地利、瑞士办事处和旅奥侨社合作主办。
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