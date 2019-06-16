俄罗斯客机迫降起火致41死系因闪电击中自驾系统

人民网讯 据法新社报道，俄罗斯航空公司（Aeroflot）一架客机上月在莫斯科谢瑞米提耶佛机场紧急迫降并起火，事故造成41人丧命。俄国调查人员15日表示，这架客机的自动驾驶系统曾遭到闪电击中。

这架苏恺超级喷气100型飞机（Sukhoi Superjet-100）在2017年打造，对机上黑盒子进行调查的人员表示，发现机身外有烧痕，这是被闪电击中的典型现象。但调查人员没有提及其他技术问题来解释这起灾难性事故。当时的目击者早已指出，闪电击中了客机。

这起事故发生在5月5日，当时客机从谢瑞米提耶佛机场（Sheremetyevo airport）起飞后不久，便发出紧急讯号并折返机场。飞机原定飞往俄国北部城市莫曼斯克（Murmansk）。客机紧急迫降时烧成一团火球，坐在后半部的乘客大多不幸丧命，机上有37人逃过死劫。（老任）

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