法国蒙塔尔纪市授予中国驻法大使翟隽“荣誉市民”称号

人民网蒙塔尔纪6月15日电（记者葛文博）15日，法国蒙塔尔纪市举行仪式，授予翟隽大使蒙塔尔纪“荣誉市民”称号。蒙市市长迪容、国民议会议员多尔、蒙市城市联合体主席叙普利松、卢瓦雷省副省长拉维尔、留法勤工俭学纪念馆馆长王培文、驻法使馆吴小俊公参等出席。

迪容市长称赞翟隽大使任职五年来为法中关系及蒙市做出了卓越贡献。五年里，翟大使八次到访该市，推动蒙市和中国的友好关系不断加强。在翟大使支持帮助下，蒙市命名了“邓小平广场”、开设中国留法勤工俭学纪念馆、安放留法勤工俭学百年纪念雕塑“百年丰碑”，让两国民众更加了解和珍惜相互之间的友谊。为此，蒙市市政委员会投票，一致同意授予翟隽大使该市“荣誉市民”称号。

翟隽大使感谢迪容市长和蒙市政府的友好举动，表示这一荣誉不仅属于个人，也是中法友谊的象征，会对此倍加珍惜。习近平主席说，历史、现实和未来把中法两大文明紧密联系在一起。蒙市虽小，但在中国历史和中法关系中有着特殊重要地位，愿蒙市继续为促进中法关系发展作出努力。

蒙塔尔纪是中国老一辈无产阶级革命家周恩来、邓小平、陈毅、蔡和森等留法勤工俭学之地，长期对华友好，市政府授予的“荣誉市民”称号旨在表彰对该市作出突出贡献的中外人士。

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