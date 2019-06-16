人民网约翰内斯堡6月15日电（记者 李滢嫣）第四届中国纺织精品展览会（南非）暨南非国际纺织服饰及鞋类展览会于12日-14日在南非开普敦国际会展中心举办。本届展会由中国纺织工业联合会主办，中国贸促会纺织行业分会、法兰克福展览（南非）有限公司等共同承办，吸引了近150家展商参会和近千名采购商前来观展。

今年中国纺织精品展览会（南非）与南非国际纺织服饰及鞋类展览会和非洲展览会实现了三展同期举办，规模和影响力均超过往届。主办方为前来观展的来宾们奉上了一场从上游纱线、面料、服装辅料到下游成衣，皮革鞋品和家纺产品，再到缝制设备的全产业链盛会。

展会现场，贸易洽谈随处可见。在面料展厅内，醒目的LED大屏幕播放着各类展出面料的生产过程，为面料的展示提供多维视角。来自南非当地知名睡衣品牌“家的选择”（Home Choice）的采购商马克经过仔细对比后，找到了自己需要的面料。“中国的真丝面料真是名不虚传，”马克说，“我们公司对睡衣面料的源头和生产过程十分重视，此次展会没有令我们失望，我们和中国浙江的面料供应商谈妥了一批真丝面料，准备用其来制作下一季的主打款睡衣。"

“此次展会为我带来了许多新的设计灵感，”南非时尚女装品牌“皇后公园”（Queen's Park）的设计师安娜在接受记者采访时表示。本次展会的一大亮点是同期举办的时尚品牌发布秀活动。本次发布秀共15场，在成衣新品发布秀上，除了中国设计师带来的具备浓郁中国民族元素的设计外，南非年轻服装设计师大赛决赛作品也在现场发布。

本届展会还在参展产品品类中特别增加了服装缝制设备。主办方通过了解南非及南部非洲国家市场情况以及采购商和专业观众的采购目标，确定了新兴市场对于缝纫设备的需求。对于非洲相对落后的国家和地区来说，先进的服装缝制设备能为他们提升劳动效率，甚至加快整个服装产业的发展。

来自南非林波波省的克莱德经营着一家成衣制造厂，此次前来开普敦观展，他收获颇丰，“果然没有令我失望。我为我们工厂订购了一批中国制造的全自动缝纫机，预计下个月就能送到厂区！”

据悉，本届展会吸引的采购商和专业观众除了来自南非当地外，还来自津巴布韦、莱索托、布隆迪、莫桑比克、尼日利亚、坦桑尼亚等国，此外许多来自北美和亚洲地区的服装采购商和买手也远道而来观展。“非洲元素和中国元素在时尚界都具备着独特魅力。此次前来观展，在大饱眼福之余，还订购到了一批服饰配件，可以说是不虚此行了。”来自美国的服装设计师爱丽丝说。

南非中国纺织精品展自2016年首次办展以来，规模不断扩大，已成为中国纺织服装企业走出国门的重要平台以及中南、中非互利合作的具体体现。今年5月30日，《非洲大陆自由贸易区框架协议》正式生效，为非洲纺织行业的交流与发展以及中非纺织服装领域的全方位合作开辟了更大的空间。

明年，第五届中国(南非)纺织精品展览会暨南非纺织服饰鞋类展览会将于6月2日至4日在南非开普敦国际会议中心举行。届时仍与南非国际纺织服饰及鞋类展览会和非洲展览会三展同期举办，并将向更多的参展商、采购商以及专业观众发出邀请。

“中国是非洲纺织业最重要、最可靠的合作伙伴”， 法兰克福展览(南非)有限公司总经理约书亚·洛（Joshua Low）说，法兰克福展览（南非）有限公司将继续为南中、非中纺织业界的深入合作搭桥架路，促成更多合作。

中国驻开普敦总领事林静表示，希望在中南关系全面深入发展的新时代下，双方更多的优质产品能够进入相互的市场，让两国人民切实享受到中南共同发展、合作共赢的红利。

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