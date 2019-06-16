6月15日，驻柬埔寨大使王文天通过柬Fresh News新闻网 、《柬埔寨之光报》发表署名文章《大雪压青松，青松挺且直》，就中美贸易战阐明观点立场。文章如下：

近来，很多柬埔寨朋友和媒体都在关注中美经贸摩擦，担心中美两个大国互不相让,任由贸易争端战火越烧越旺、愈演愈烈，可能会殃及世界经济发展和国际贸易秩序，甚至损及包括柬埔寨在内的各国切身利益。中美经贸摩擦的事实真相到底如何？中美如何解决双方经贸争端？柬埔寨在中美经贸争端中是否会受到影响？我愿强调以下几点：

一、美国是中美经贸摩擦的罪魁祸首。事实胜于雄辩特别是信口雌黄的狡辩。2018年2月以来，美政府单方面挑起对华经贸摩擦，中国不得不采取有力应对措施，坚决捍卫国家尊严和人民利益。同时，中国始终坚持通过对话协商解决争议的基本立场，与美开展多达11轮的经贸磋商，努力稳定双边经贸关系。双方磋商曾取得很大进展，三次就重要内容达成共识，但每次共识内容墨迹未干，美方即出尔反尔，得寸进尺，进一步提出不合理的高要价。中国有句俗语叫“事不过三”，美国这种“翻手为云、覆手为雨”、言而无信的劣根性昭然若揭。铁证如山！美国才是中美经贸摩擦地地道道的始作俑者，才是真正的“违反承诺者”和“立场倒退者”，中美经贸磋商严重受挫的责任完全在美。

二、美国已成为损害世界经济和国际贸易秩序的“麻烦制造者”。经济全球化是不可阻挡的时代潮流，保护主义是国际社会共同的敌人。美对中国等国采取贸易霸凌行径，不仅损害中美等国自身利益，更对世界经济发展和国际贸易秩序产生了严重破坏作用。一是破坏了多边贸易体制权威。美国依据国内法对他国发起一系列单边调查，并采取加征关税措施，严重违反世界贸易组织相关规则，使多边贸易体制和国际贸易秩序面临重大威胁。二是破坏了全球经济增长势头。美不断升级经贸摩擦、提高关税水平，促使相关国家不得不采取相应措施，导致全球经贸秩序紊乱，阻碍全球经济复苏，使全球经济落入“衰退陷阱”。三是破坏了全球产业链、供应链稳定。中美都是全球产业链、供应链的重要环节。中国对美出口的最终产品中包含大量从他国进口的中间产品和零部件。美国对来自中国的进口产品加征关税，受害的将是包括美企业在内的与中国企业合作的众多跨国公司，影响的将是整个供应链的稳定和安全。

三、中国坚持“平等、互利、诚信”是解决中美经贸摩擦的正确选择。如何解决中美经贸摩擦？中国的态度是一贯的、明确的，那就是在磋商中做到“两个必须”，一是必须相互尊重、平等互利，尊重对方社会制度、经济体制、发展道路和权利，尊重彼此核心利益和重大关切，达成的最终协议必须是互利双赢的，不能以牺牲一方的发展权为代价，更不能损害一国的主权；二是必须相向而行、诚信为本，双方要相互理解和共同努力，要以诚信为本，讲信用重承诺。一旦达成协议，就要认真、切实、全面履行，不能朝秦暮楚、出尔反尔。中国始终坚信，贸易战没有赢家，对话磋商才是正道。中国始终认为，中美合则两利，斗则俱伤，合作才是双方唯一正确选择。但合作是有原则的，磋商是有底线的，在重大原则问题上中国决不让步。中国的陈毅元帅曾经说过，“大雪压青松，青松挺且直”。中国人民经历了无数风险挑战，克服了无数艰难险阻，是吓不住、压不垮、打不倒的。对美蓄意挑起的贸易战，中国不会畏惧任何压力，虽然不愿打，但不怕打，必要时将不得不打。要谈，大门敞开；要打，我们坚决奉陪到底。

四、中国将携手柬埔寨等国共同维护多边主义和国际贸易秩序。中美经贸摩擦表面上是贸易问题，实质上是中国开放多边主义和美国单边保守主义两种理念的较量，是中国反霸独立和美国霸凌打压两种国际关系模式的博弈。长期以来，中柬两国在维护多边主义、倡导自由贸易等方面拥有广泛共识。近日，柬副首相贺南洪、政府发言人派西潘等政府高层以及柬埔寨亚洲愿景研究院院长乔万纳里、柬埔寨发展资源研究院院长梅卡莱恩等专家学者纷纷接受媒体采访，对中美经贸摩擦做出积极表态，明确表示美挑起对华贸易战损人不利己，是一种不负责任的行为，非常赞赏中国沉稳应对经贸摩擦的表现，高度评价中国提出的“一带一路”倡议和命运共同体理念给国际和地区带来新的发展机遇。中方对贺南洪副首相等柬方有识之士的有关发言予以高度赞赏。

6月11日，我参加了柬埔寨400MW电站签约仪式。这个项目的业主是柬埔寨政府，设备分别由德国和芬兰制造，项目的土建及设备安装等由中国公司来完成。该项目充分体现了多边合作、互利共赢的精神，充分体现了“一带一路”倡议“共商、共建、共享”的原则。中方愿同柬方深化多边协调配合，共同坚持多边主义，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，中方也将继续在柬埔寨开展三方及多方合作，在实现互利共赢的同时，为柬埔寨经济社会发展贡献力量。

中方愿与柬方一道加紧落实中柬命运共同体行动计划，推动中柬全面战略合作伙伴关系在新时期更加健康快速发展。我相信，中柬长期保持政治互信友好、密切各领域务实合作，将更好地推进两国各自发展，更好地造福两国人民。

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