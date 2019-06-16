吴笠帆个人画展在巴黎开幕

人民网巴黎6月15日电（记者刘玲玲）中国抽象派画家吴笠帆的个人画展14日晚在法国巴黎索拉画廊拉开帷幕。以“丽芳园”为主题的此次画展展出了一组吴笠帆近年来完成的抽象派画作和摄影作品，吸引了众多专业人士、当地市民前来参观欣赏。

本次画展策展人肖航告诉记者，这是吴笠帆首次在巴黎举行个展，从筹备初期就受到了多位法国专业艺术评论家的关注。本次画展中展出的作品或气势磅礴，或细腻动人，体现了画家对于人与环境、哲学与艺术间的多重思考。吴笠帆告诉记者，水墨中蕴含着平静的力量，希望通过作品展现自己精神的后花园，同时使欣赏者创造自己的“丽芳园”。艺术语言是共通的，用西方的创作方式来表达中国的哲学思想，搭建起一座增进双方理解和交流的桥梁。

“我在每幅画前都看了很久，从中感受到一种心灵的平静，”专程前来参观画展的法国建筑师克里斯蒂娜对记者说，“中国的艺术文化是我灵感来源的重要组成部分。我们可以通过这些画作来体会和学习中国的哲学思想，帮助我们打开了一扇读懂中国文化的窗口。”她同时希望能有更多的中国艺术家来法国进行交流，进一步增进法中两国人民的友谊。

据悉，本次画展将持续至6月29日。

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