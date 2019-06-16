美指责伊朗袭击阿曼湾油船 伊朗外长：指控毫无依据

“这次事件让整个中东地区的神经都绷了起来。在这个酷夏，中东人民的日子不好过了。”埃及《祖国报》14日报道里说的“事件”，是这两天持续发酵的两艘油船在阿曼湾爆炸一事。当地时间13日早上，两艘油船发生爆炸后发出求救信号，伊朗第一时间派船赶来营救。但美国国务卿蓬佩奥之后基于“情报”指责是伊朗发动了对油船的袭击，美国军方还公布了伊朗人员事发后“回收证据”的视频。伊朗外交部长扎里夫14日表示，美国的指控“毫无依据”，是在“蓄意破坏(伊朗的)外交”。英国《金融时报》14日评论说，此次事件是一个月以来海湾地区石油和交通运输设施接连受损、遇袭的最新事例，加上美国与伊朗之间的对立正在加剧，分析人士警告，“突发情况可能导致整个地区滑向战争边缘”。

伊朗人被拍到“回收证据”？

出事的两艘油船分别由挪威和日本公司运营。据英国路透社14日报道，两艘船都发生了爆炸，其中一艘船燃起大火。目前无法确切得知，油船是受到什么袭击，有可能是鱼雷或者磁性水雷。事发后，伊朗派船将两艘油船全部44名船员救出。美国海军表示，他们也出动了船只前往事发海域。

美国将此事归罪于伊朗。当地时间13日，蓬佩奥在华盛顿对记者说，根据美国政府的评估，伊朗要为阿曼湾事件负责，其依据是“情报、所使用的武器、行动所需的专业水准、伊朗近期对海运船只的类似袭击，以及该地区没有其他代理组织能有这样的资源和熟练度实施此类行动”。

美国《纽约时报》14日称，目前支撑蓬佩奥说法最有力的证据是美国中央司令部13日公布的一段视频，内容是事件发生后，伊朗海军人员驾驶快艇到日本油船处移除一枚没有爆炸的磁性水雷。美国有线电视新闻网说，即便是美国“班布里奇”号巡洋舰、一架美国无人机和一架P-8“海神”反潜巡逻机已在现场4个小时，伊朗仍然实施了这一“回收证据”行动。除了视频，美国军方还公布两张照片，显示日本油船船体在伊朗未“回收证据”前有疑似未爆水雷。

“这确实是伊朗干的。”特朗普14日接受福克斯新闻采访时这么说，不过他也表示，随时准备与伊朗举行会谈。

据日本共同社14日报道，日本油船所属的海运公司“国华产业”社长坚田丰当天表示，油船受到两次袭击。第二次袭击时，船员看到有物体飞来。共同社认为，这否定了油船受到鱼雷攻击的可能性。

伊朗外长：这是B团队的B计划

扎里夫14日在推特上反击说，“没有拿出确切翔实的证据，美国就马上跳出来指控伊朗”，这显示出“B团队正在实施B计划：蓄意破坏(伊朗的)外交，包括(破坏)日本首相对伊朗的访问。这是美国在掩饰其正对伊朗实施经济恐怖主义”。法新社解释说，扎里夫习惯用“B团队”指称那些主张对伊强硬的人，包括美国总统国家安全事务助理博尔顿、以色列总理内塔尼亚胡等。

伊朗英语电视台Press TV14日在推特上发文称，美国的视频并没有拍到伊朗船只移除水雷的瞬间。

共同社称，蓬佩奥在记者会上提到，此次事件是在日本首相安倍晋三访问伊朗之际发生，这是在“侮辱日本”。日本时事通讯社说，在这样的时间节点袭击日本油船，这有可能是伊朗对想充当美伊调解人的日本的警告。在14日的记者会上，日本内阁官房长官菅义伟避谈油船事件与安倍访问之间的关联。日本《读卖新闻》则引述日政府人士的话说，该油船注册为巴拿马籍，不会悬挂日本国旗，发动攻击的人应该不知道这艘是日本油轮。

事发后油价上涨

油船事件引发国际社会高度关注。中国外交部发言人耿爽14日表示，中方希望各方保持冷静克制。对如何评估当前海湾局势，耿爽说，“中东海湾地区发生战争是大家都不愿意看到的”，“我不愿意去谈论有关战争的事情，也不愿意去预判战争发生的可能性”。

俄副外长里亚布科夫13日表示，莫斯科正告诉各方，要先调查此事，不要妄下结论，不要借此加剧反伊行动，否则将“火上浇油”。土耳其外长恰武什奥卢14日也表示，在数小时内就判定某人有罪是错误的，“需要对事件进行彻查”。英国、沙特等国则紧跟美国步伐，都表示没有理由不相信美国的评估。沙特能源大臣法利赫13日发表声明说，沙特已经加强应对“此类激进恐怖行动”的准备工作，并重申沙特向国际市场提供可靠石油供应的承诺。

据英国《金融时报》报道，油船事件一度致使原油价格飙升4.5%，虽然后来价格有所回落，但涨幅仍有2.7%，是4月以来最大单日涨幅。美国《华尔街日报》14日说，这再度引发国际社会对霍尔木兹海峡贸易中断的担忧。《金融时报》说，油船事件标志着中东紧张局势又再度升级。虽然伊朗和美国都坚称不想打仗，但外交官们担心，突发状况可能会导致误判，将中东地区置于战争的风险中。

14日在吉尔吉斯斯坦参加上合组织峰会的伊朗总统鲁哈尼表示，美国的行为将地区与全球稳定置于“严重风险”中。他并没有提及油船事件，而是将矛头对准美国退出伊核协议。（黄培昭 郭伟民 陈欣 柳玉鹏）

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