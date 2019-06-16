世卫组织：埃博拉疫情暂不升级为全球紧急状态

世界卫生组织一个专家组14日认定，尽管非洲中部国家刚果（金）的埃博拉疫情蔓延至邻国乌干达，本轮疫情没有构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
最近一周，国际社会密切关注世卫组织的内部讨论，猜测这一国际组织是否会因为最新疫情而宣布全球卫生紧急状态。一旦宣布紧急状态，国际旅行和贸易将受到限制。
这以前，世卫组织先后4次宣布“国际关注的突发公共卫生事件”、即紧急状态，分别是2009年春季甲型H1N1流行性感冒疫情、2014年春季南亚和非洲的脊髓灰质炎疫情、2016年巴西等国的寨卡疫情、2014年至2016年西非多国的埃博拉疫情。
世卫组织一个13人专家组14日在瑞士日内瓦召开新闻发布会，宣布新一轮埃博拉疫情“是刚果（金）的紧急状态，但不是全球紧急状态”。专家组提醒，刚果（金）埃博拉疫情形势严峻，可能影响周边国家，必须做好防范。
一名专家组成员说，“我们认为如果宣布‘国际关注的突发公共卫生事件’，非但没有好处，反而会有许多潜在危害”，如限制国际旅行或贸易将严重损害刚果（金）的经济，加剧贫困、公共卫生薄弱等社会问题。
新一轮埃博拉疫情去年8月在刚果（金）东部暴发，迄今确诊感染超过2000人，其中将近1400人死亡；现在已经传播至乌干达。
乌干达上一次报告埃博拉疫情是在2012年。乌干达北部2000年发生埃博拉疫情，425人确诊感染，其中超过半数死亡。
乌干达卫生官员13日说，一名50岁女子12日晚因感染埃博拉病毒死亡，成为这一东非国家近期第二个埃博拉死亡病例。世界卫生组织先前说，乌干达确诊三个感染病例，除这名女子，另两人分别是她的5岁孙子和3岁孙子，其中5岁孙子11日晚死亡。这家人近期赴刚果（金）参加一场埃博拉患者的葬礼，返回乌干达后出现症状。
埃博拉病毒经由直接接触已感染患者或动物的血液、体液、分泌物和排泄物等传播。人一旦感染，会出现发热、呕吐、出血和多脏器损伤等症状，死亡率为50%至90%。（杨舒怡）（新华社专特稿）
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