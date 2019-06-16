西班牙开通首个商用5G网络 华为是核心供应商

新华社马德里6月15日电（记者任珂 冯俊伟）跨国电信运营商沃达丰15日在西班牙正式启动该国首个5G商用移动网络，首批覆盖15个城市，华为是核心设备供应商。

据西班牙沃达丰发布的消息，5G移动网络将首先覆盖马德里、巴塞罗那和巴伦西亚等全国15个主要城市，服务大约50%的当地人口。随着时间的推移，5G网络还将不断扩大覆盖范围。

5G移动网络的终端设备及服务目前已经可以在西班牙沃达丰网站上购买。在沃达丰马德里的门店，工作人员告诉记者，5G手机和服务将于17日正式在门店上线，但目前已经有很多顾客前来询问，表达了强烈的兴趣。

据介绍，西班牙5G用户将体验到每秒1G的下载速度，而且今年底有望提速至每秒2G。与4G网络相比，5G网络的延迟也大幅降低，将为自动驾驶、远程医疗和虚拟现实等技术提供基础。

西班牙由此成为最早一批正式开通5G商用移动网络的欧洲国家，西班牙沃达丰的5G网络也是迄今为止欧洲覆盖城市最多的5G商用网络。据悉，华为公司是沃达丰5G网络的核心供应商，双方保持了十几年的长期合作关系。西班牙沃达丰5G网络的开通，将为该公司在更多国家开通5G网络作出示范和提供借鉴。

上月底，英国主要电信运营商之一EE公司在英国6个主要城市率先开通5G服务，该公司重申将继续在其部分5G网络基础设施中采用华为的设备。

据沃达丰公司透露，他们将陆续在英国和德国等国开通5G网络服务，今年夏天将实现5G网络在英国、意大利和德国的漫游。

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