“近年来，塔吉克斯坦和中国关系稳步发展，各领域务实合作不断取得新突破。”塔吉克斯坦政治家协会主席赛福洛·萨法罗夫在接受本报记者采访时表示，两国围绕发展战略、大政方针等话题深入沟通交流，对重大国际问题的立场高度一致。“我们是世代友好的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。‘四好关系’既是对塔中全面战略伙伴关系的生动描述，也预示着双边关系将朝着新的更高目标迈进。”

萨法罗夫认为：“‘一带一路’倡议是一条合作共赢的发展之路。塔方积极响应‘一带一路’倡议，推动塔2030年前国家发展战略与‘一带一路’倡议深度对接，这是两国人民的共同愿望，符合两国的根本利益。”

“民心相通是塔中友好的根基，”萨法罗夫表示，塔中两国各领域的交流与联系越来越密切，学汉语、到中企工作正成为塔吉克斯坦民众的新风尚。教育、旅游、体育、医疗、文化等领域的交流合作，为两国人民交往创造了更多契机。

“我非常赞同习主席在亚信第五次峰会上提出的五点建议，特别是围绕谋求共同、综合、合作、可持续安全的论述和主张，对亚洲和世界发展意义重大。”萨法罗夫表示，塔吉克斯坦在维护地区和平稳定方面同样有坚定的决心和丰富的经验。“亚信第五次峰会获得了巨大成功，达成了广泛共识，作为主席国我们很荣幸。我们也将与各国一道努力，为实现亚洲更美好的未来持续作出贡献。”

（本报杜尚别6月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月16日 03 版）

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