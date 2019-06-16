践行亚洲安全观的时代担当（国际时评）

6月15日，习近平主席出席在杜尚别举行的亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会，并发表题为《携手开创亚洲安全和发展新局面》的讲话。习近平主席在讲话中深刻回答了我们要建设一个什么样的亚洲、中国将怎么做等重大时代课题，为推动亚信进程不断迈上新台阶、为新形势下促进亚洲及世界的和平与发展指明方向。

中国是亚信创始成员国，始终积极参与亚信进程。2014年5月，亚信第四次峰会在上海成功举办。习近平主席提出践行共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，倡议探索符合亚洲特点和各国共同利益的安全和发展道路，得到各方积极响应。2014—2018年担任主席国期间，中国着力丰富亚信合作理念，充实亚信合作内涵，成立亚信非政府论坛、青年委员会、实业家委员会，加深同联合国、上海合作组织等多边机制合作，显著提升了亚信国际影响力。在各方积极参与下，亚信合作潜力得到释放，整体合作逐步走向深入，在国际和地区事务中的参与度和能见度显著提高，已经成为亚洲覆盖范围最广、成员数量最多、代表性最强的安全合作论坛，为促进地区稳定繁荣发挥着重要的建设性作用。

今天的亚洲是世界最具发展活力和潜力的地区之一，同时也面临政治互信不足、经济发展不平衡、安全和治理问题突出等共同挑战，实现持久和平和共同繁荣任重道远。

新形势下，亚洲国家如何坚持既定目标，共迎机遇、共对挑战，携手开创亚洲安全和发展新局面？习近平主席在本次杜尚别峰会上明确提出：“建设互敬互信的亚洲是我们的共同期待”“建设安全稳定的亚洲是我们的共同目标”“建设发展繁荣的亚洲是我们的共同愿景”“建设开放包容的亚洲是我们的共同追求”“建设合作创新的亚洲是我们的共同需要”。五个“建设”道出了亚洲人民对和平稳定发展的强烈渴望和共同心愿，为破解亚洲面临的各类挑战提供了思想引领。

中国是亚洲安全观的积极倡导者，也是坚定实践者。长期以来，中国一步一个脚印加强同各方的安全对话和合作，共同探讨制定地区安全行为准则和亚洲安全伙伴计划，使亚洲国家成为相互信任、平等合作的好伙伴。中国始终坚持同亚洲国家发展睦邻友好关系，参与创建亚信、上海合作组织、亚洲基础设施投资银行等多边安全和发展机制，支持东盟、南盟、阿盟等发挥积极作用，为亚洲稳定和繁荣作出重要贡献。

“中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。”杜尚别峰会，世界再次见证中国作为亚洲大家庭一员和国际社会负责任大国的铿锵承诺。坚定走和平发展道路，决不损人利己、以邻为壑；坚持开放共赢，同各国分享发展机遇；坚定践行多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序……这是新形势下中国主动践行亚洲安全观的时代担当，也是中国为推动构筑亚洲命运共同体所作出的真诚行动。

当今世界，正经历百年未有之大变局。今天的亚洲，和平稳定是大势所趋，发展繁荣是人心所向。以杜尚别峰会为新起点，中国将同各国一道推动亚信进程不断迈上新台阶、实现新发展，不懈追求和平、稳定、繁荣，共同创造亚洲和世界的美好未来。

《 人民日报 》（ 2019年06月16日 03 版）

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