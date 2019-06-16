为共创亚洲和世界美好未来指明方向

6月15日，亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。习近平主席出席峰会并发表题为《携手开创亚洲安全和发展新局面》的重要讲话，引起国际社会热烈反响。接受本报记者采访的各国人士表示，习近平主席在讲话中高度肯定了亚信在增进各国互信和协作，维护地区安全和稳定，为促进亚洲和平与发展等方面作出的贡献，并就携手开创亚洲安全和发展新局面提出五点建议，为共创亚洲和世界美好未来指明了方向。

峰会上，多国领导人高度评价中国在担任亚信主席国期间发挥的重要作用。塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示，感谢中国成功履行亚信主席国职责，中国引领亚信发展到新阶段。他认为，我们所在的亚洲正遇到新的挑战，亚洲各国人民的命运紧密联系在一起。哈萨克斯坦总统托卡耶夫在发言中也首先感谢中国担任亚信主席国期间为提高亚信国际影响力作出的积极贡献。峰会通过的《亚信第五次峰会宣言》高度评价中方所发挥的重要作用。

“亚信合作潜力正在得到有效释放”

习近平主席在讲话中指出，亚洲是当今世界最具发展活力和潜力的地区之一，同时面临政治互信不足、经济发展不平衡、安全和治理问题突出等共同挑战，实现持久和平和共同繁荣任重道远。蒙古国科学院国际关系研究所中国室主任旭日夫认为，亚信作为亚洲地区重要的安全合作组织，成立以来在加强对话与合作、促进亚洲和平安全与稳定等方面作出了积极贡献。

“在应对全球性问题时，亚洲声音越来越受到国际社会关注。”越南战略研究与国际发展中心高级顾问阮荣光表示，目前，在各方积极参与下，亚信合作潜力正在得到有效释放，在地区和国际事务中的参与度不断提高，亚信为亚洲国家共同探讨加强合作、增加信任的措施提供了重要平台。

塔吉克斯坦科学院哲学、政治学与法学研究所国际法处负责人萨伊杜姆巴尔·拉扎博夫表示：“安全问题不是由哪个国家或个体能独自解决的，需要的是对话和协作，以增加互信和相互理解，这也是亚信的重要性所在。”

俄罗斯—塔吉克（斯拉夫）大学地缘政治研究中心主任古萨勒·玛耶蒂诺娃认为，习近平主席提出的五点建议顺应了时代发展要求，符合各国利益，为所有亚洲国家重视。

柬埔寨副首相兼国防大臣迪班对本报记者表示，习近平主席提出的五点建议对亚洲地区的和平稳定起着积极作用。印度国防部顾问桑迪普·马拉泽说，中国持续践行新安全观，是维护地区和平稳定的重要力量。

“一带一路倡议成为亚信发展的钥匙”

习近平主席在讲话中强调，发展是解决一切问题的总钥匙。塔吉克斯坦总统战略研究中心地区发展部主任达林格·拉赫蒙对记者表示，塔吉克斯坦致力于通过实现发展来维护国家安全，积极参与“一带一路”等合作倡议，在更大范围内推动安全稳定与发展繁荣。

东帝汶国防部长兼代理内政部长菲洛梅诺说，中国是维护地区安全的重要力量，“一带一路”倡议造福许多区域国家，很多中国企业来到东帝汶，帮助东帝汶修建公路、港口，帮助当地摆脱贫困，“我们希望和中国继续保持密切联系，欢迎更多的中国企业来到东帝汶”。

泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系主任释元德表示，中国提出的“一带一路”倡议给沿线各国带来前所未有的发展大机遇，通过实现区域协同发展减少贫困，进而实现本地区成为稳定繁荣的命运共同体。

“从中长期来看，共建‘一带一路’将进一步深化中国和邻国的相互信任，推动构建命运共同体。”韩国外国语大学全球安全合作中心主任黄载皓对本报记者表示，“一带一路”倡议和亚信相互作用产生了积极效果，“一带一路”倡议成为亚信发展的钥匙，亚信则进一步推进了共建“一带一路”的进程。

“共建‘一带一路’对亚洲国家而言无疑是很好的机遇”，英国国际战略研究所亚洲执行董事蒂姆·赫胥黎认为，中国在亚洲担当了非常重要的角色，中国经济的增长带动了亚洲国家间的经济合作。

（本报记者张志文、陈尚文、张晓东、刘刚、赵益普、霍文）

《 人民日报 》（ 2019年06月16日 01 版）

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