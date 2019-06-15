澳前总理陆克文：特朗普为中国送上贸易战“好牌”

参考消息网6月15日报道美国《纽约时报》网站5月30日发表澳大利亚前总理、美国亚洲协会政策研究所所长陆克文题为《特朗普为中国送上一手贸易战好牌》的文章称，如果特朗普真的希望达成一项贸易协议，合理减少双边贸易逆差，那么美国需要认真调整其谈判策略。文章摘编如下：

当美国总统特朗普在推特上发文说美国与中国难以达成贸易协议时，北京作出了响亮而清晰的回应。

我几乎能听到特朗普政府成员的抱怨。问题的关键在于，特朗普的首要目标是什么。

若是为了在美国选民中间听起来强硬，那他很可能已获得制胜之道。但如果他的目标是，让中国在双边贸易协议谈判中的姿态发生实质性变化，从而改变中国的贸易政策，那我就不太敢确定了。

与此同时，经济分析人士一直在计算全面贸易战的影响。鉴于中国有能力利用财政和货币刺激来支持内需并维持经济增速，中国媒体现在说，上述影响完全是可控的。

中国认为在技术、投资、外交政策、国家安全方面，特朗普政府已经明确开始对中国采取更具对抗性的立场。那么，北京为什么要在贸易协议上投入更多政治资本呢？在中国看来，或许最好是现在就止损，为下一场冷战做准备。

如果这正是特朗普政府所希望的，那么它的策略就非常成功。但如果不是，而且特朗普真的希望达成一项贸易协议，合理减少双边贸易逆差，那么美国需要认真调整其谈判策略。

当然，中国的公开立场是，谈判可以继续进行。中国可能同意购买更多美国商品，而美国则会在保留关税和以后单方面征收关税的权利上作出让步。然而，达成协议的难度现在大大增加了。

根本原因在于，民族主义不仅仅是特朗普治下美国的一个因素，它现在也是中国的一个重要因素，并通过中国历史的棱镜予以强化。在中国看来，过去100年里，中国在与美国打交道的大多数时候，一直都是弱势的一方。如今，北京认为，中国不再软弱。

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