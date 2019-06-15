外交部发言人就香港修例问题发表谈话

新华社北京6月15日电 外交部发言人耿爽15日就香港特别行政区修订与移交逃犯相关的“两个条例”问题发表谈话。
耿爽表示，我们注意到香港特区行政长官林郑月娥今天宣布，特区政府暂缓将有关修例法案提交立法会二读审议，国务院港澳事务办公室发言人已就此发表谈话。中国中央政府对特区政府这一决定表示支持、尊重和理解，将继续坚定支持林郑月娥行政长官和特区政府依法施政，与社会各界人士共同维护好香港的繁荣稳定。
耿爽说，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，事实有目共睹。保持香港繁荣稳定，不仅符合中国的利益，也符合世界各国的利益。同时，我想强调，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。中方维护国家主权、安全和发展利益、维护香港繁荣稳定的决心坚定不移。
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