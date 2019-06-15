日本发现一种抗乙肝病毒化合物

新华社东京6月15日电（记者华义）日本京都大学日前宣布，该校研究人员与同行合作发现了一种抗乙肝病毒化合物，有望用于研发治疗乙肝的新型药物。

乙肝病毒的复制需要一种名为共价闭合环状DNA的遗传物质，医学上可使用干扰素分解共价闭合环状DNA，以治疗乙肝，但是干扰素会导致发热和倦怠等副作用。

日本京都大学等机构的研究人员在美国《科学公共图书馆·综合》杂志上报告说，他们发现一种名为CDM-3008的化合物能够抑制乙肝病毒的共价闭合环状DNA。这种化合物不是干扰素，但具有类似干扰素的活性。

研究人员利用实验室培养的人类肝脏细胞进行了测试，确认这种化合物具有抑制乙肝病毒复制的效果。

研究人员认为，这种化合物有望用于研发治疗乙肝的新型药物。与已有的干扰素药物需要注射相比，它可以口服，更加方便。

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