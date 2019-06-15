以色列智能交通技术吸引国际关注

新华社耶路撒冷6月14日电（记者陈文仙 吕迎旭）为期4天的以色列第7届智能交通展会13日在特拉维夫落下帷幕。展会上，以色列在智能交通领域的技术创新成为国际汽车巨头眼中的“香饽饽”。

这个名为EcoMotion的智能交通展吸引了全球汽车行业的上千名公司高管和代表参加，上百家以色列初创企业和一些国际公司展出了智能交通领域的最新技术。

记者在现场看到，展出的技术涉及自动驾驶、网络安全、人工智能、传感器等方面。一款可以飞行的电动汽车原型引人注目，它可以垂直升降和飞行，也能在地面行驶。

展会期间，美国汽车巨头福特公司宣布在特拉维夫正式开设研发中心，旨在寻求传感器、车内监控和网络安全等技术领域的合作伙伴；雷诺-日产-三菱汽车联盟在特拉维夫启动了一个创新实验室，用于提升在智能交通领域的技术创新能力。

日本日产汽车公司高级副总裁浅见孝雄在接受新华社记者采访时表示，以色列在网络安全、传感技术等领域处于全球领先地位，“我们正在寻找我们没有的新技术，这就是我们来这里的原因”。

浅见孝雄表示，以色列的新技术可以帮助日产汽车改变客户使用车辆的方式，改变城市设计和汽车行业的商业模式。

以色列经济和产业部副总干事纳玛·考夫曼·法斯对记者表示，以色列政府一直非常支持智能交通技术的发展，形成了良好的汽车技术创新生态系统。

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