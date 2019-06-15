新华社华盛顿6月14日电（天下人物）美国白宫新闻秘书桑德斯：特朗普的“80后女卫士”

新华社记者徐剑梅 孙丁 刘阳

美国总统特朗普13日在社交媒体推特上宣布，他任内第二位白宫新闻秘书——萨拉·赫卡比·桑德斯本月底将离开白宫返回家乡阿肯色州。推文中，特朗普这样形容桑德斯：“一个特别的人”。

桑德斯的感谢推文也有一点“特别”。这位美国“80后”把她的白宫经历与成为3个孩子的母亲并列为自己36年人生中“最棒”的事。

忠诚的政策陈述者

桑德斯早在2016年2月就加入特朗普竞选阵营，并在特朗普胜选后被任命为白宫副新闻秘书，2017年7月接替特朗普首任白宫新闻秘书肖恩·斯派塞。她是为数不多的从特朗普任期开始便在白宫任职的官员之一。

作为特朗普的忠实拥趸，桑德斯出任白宫新闻秘书后，不时被美国媒体形容成特朗普的“破城槌”“拳击手”“首席宣传员”，认为她对巩固特朗普的基本盘颇有贡献。特朗普欣赏桑德斯，这在华盛顿不是秘密。

桑德斯担任白宫新闻秘书期间，白宫的新闻发布形式发生了不小的变化。特朗普不仅“推特治国”，还常在白宫即兴回答记者问题。许多过去由白宫新闻秘书发布的事项，现在由特朗普本人经社交媒体平台或与白宫记者的互动直接发布。与以前的白宫新闻秘书相比，桑德斯主持的白宫新闻发布会次数和时长均大为减少。

在白宫新闻发布厅的讲台上，桑德斯总是显得老成持重甚至有些老气横秋，不会情绪失控，更不会因为激动或愤怒提高嗓门，即便讲笑话或嘲讽抨击特朗普的媒体，语调仍然是干巴巴的。不论特朗普的言行引起多大争议，她给公众的印象都是忠诚维护特朗普的言行和政策，替特朗普与媒体强硬“互怼”更是家常便饭。

与特朗普保持高度一致的同时，桑德斯个人言行少有不得体的地方。在记者会上，她很少即兴发挥，更少有能够成为新闻爆点的金句，人们也很难觉察她的个人感受。桑德斯对自己的定位非常明确，常说她的职责是“陈述而非制定政策”。担任白宫新闻秘书后，她的面孔成为曝光率最高的白宫面孔之一，名字几乎每天都被写进新闻报道里。但她本人十分低调，成为新闻的只是她的话而不是她这个人。很少有媒体探究她的真实情绪和想法，以致《纽约客》杂志去年9月关于她的长篇深度报道取了这样一个副标题：“除了捍卫总统的每一句话，这位（白宫）新闻秘书还相信什么？”

“爸爸的女孩”

桑德斯到底相信什么？这个问题似乎要从她的出身说起。桑德斯来自美国阿肯色州保守的基督教福音派政治家庭，父亲是前阿肯色州州长迈克·赫卡比。赫卡比原是福音派牧师，当选过阿肯色州浸信会大会主席，主持过福克斯新闻台节目，在2008年和2016年两度竞选共和党总统候选人。赫卡比自称“经济民粹主义者”，竞选口号是“恢复美国的伟大”，悲叹“把信仰和家庭放在第一位”的美国人沦为“被抛弃的美国人”，这些政治观点都与特朗普相投。

桑德斯深受父亲思想的影响，自我形容为完完全全是“爸爸的女孩”。她自幼对政治显露出浓厚兴趣。按她父亲的说法，别的孩子看漫画或跳绳时，桑德斯就在学习民调数据的制表方法。高中时，她成为阿肯色州青少年共和党联盟的活跃分子。在沃希托浸会大学攻读本科学位时，她当选为“学生参议院”领袖。

桑德斯参加了父亲的全部重要竞选活动，并在2008年竞选活动中结识了身为共和党竞选战略师的丈夫布赖恩·桑德斯。2016年两党预选开锣不久，赫卡比宣布退出共和党总统候选人角逐并迅速表态支持特朗普，还将担任自己竞选经理的女儿推荐给特朗普。桑德斯自此成为福音派和女性保守选民与特朗普之间的一条纽带。

未来的州长？

对特朗普的忠诚“捍卫”，使桑德斯时常遭到批评特朗普的美国媒体质疑。按照这些媒体的说法，虽然桑德斯屡次表示她不撒谎，但她的许多表态后来证明与实际情形不符，例如特别检察官米勒在“通俄”调查报告中披露的她的“不实陈述”。2017年5月特朗普解除联邦调查局时任局长科米的职务时，桑德斯声称“不计其数”的联邦调查局员工联系她要求解雇科米。但在后来接受米勒团队质询时，她承认情况并非如此。

在社会严重分裂的美国，充当特朗普的白宫发言人或许注定了要接受两极化的评价。在共和党一方，不仅特朗普称赞桑德斯有非凡才能，盖洛普民调也显示，八成共和党选民赞赏桑德斯的工作。但在民主党选民中，桑德斯深受抨击。外出就餐时，她曾遭反对特朗普的餐馆老板“劝离”。在超市购物时，有民众对她竖中指。有一次在华盛顿一家咖啡店，一名顾客质问她：“想想你为了谋生而说谎，把工作做得‘这么好’是什么感觉？”

特朗普13日宣布桑德斯即将离职的消息时，公开表示希望她竞选阿肯色州州长。桑德斯随后就此表示，很多年前她就学会，永远不要排除可能性。成为特朗普的“80后女卫士”，看来很可能只是桑德斯政治生涯的开始，而远非结束。

(责编：贾文婷、杨牧)