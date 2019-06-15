“魅力上海”携江南艺术走进“欧洲首都”

人民网布鲁塞尔6月14日电 （记者方莹馨）6月14日，魅力上海系列活动“艺江南-中国趣味·江南诗性”展览在比利时布鲁塞尔中国文化中心开幕。展览由上海市政府新闻办公室、上海市文化和旅游局和上海报业集团指导，新闻晨报、周到上海联合布鲁塞尔中国文化中心共同主办，通过江南的艺术，展现艺术的江南。展览以融入日常生活的“中国趣味·江南诗性”为核心，反映海派文化、江南文化的精华，将上海城市形象和当代水墨艺术的整体形象推向国际舞台。

本次展览汇聚了沪上9位知名中青年水墨艺术家对上海街道、建筑、河流、景观和日常生活进行的个性化水墨创作，拓宽了海派水墨的表现疆域，并整体呈现了江南特有的生活美学。作品中，有寄托了对上海的母亲河深厚感情的“苏州河”系列、有描绘上海城市地标南京东路商业大楼的“南京路建筑”系列、有别出心裁地表现上海人日常早餐内容的“上海小吃”系列……此外，展出的具有江南风格的绘画和扇面也很受比利时观众欢迎。

“这些作品让我对上海着迷，我一定要到上海去实地感受一下这座城市的魅力！”瓦隆-布鲁塞尔大区财政及公共行政部部长安德烈·弗拉奥兴奋地说。

出席开幕式的中国驻比利时大使曹忠明在开幕式上表示：“此次展览将向比利时的朋友们展现上海的文化魅力和精彩、多元的城市风貌。相信通过这些作品能使大家进一步感知上海的魅力，增进中国与比利时两国人民之间的相互了解与友谊。”

谈到中比关系，曹忠明指出，近年来，中比两国高层交往频繁，政治互信不断加强。两国在经贸等方面的务实合作全面推进，给双方人民带来实实在在的好处。今年是中华人民共和国成立70周年，我们愿与比方一道，抓住机遇，推动中比全方位友好合作伙伴关系迈上新台阶，为促进世界和平与繁荣，为构建人类命运共同体，发展开放型世界经济做出贡献。

上海市委宣传部副部长朱咏雷在致辞中表示，布鲁塞尔是名副其实的文化之都，在这座艺术殿堂里，文化蓬勃生长。同样，上海作为中西方文明的交汇地，在长期发展过程中，也形成了鲜明的文化特色。今天的展览，就是将江南文化和海派文化通过绘画这一国际共通的语言进行描绘。通过这些作品，大家可以看到上海的城市风貌、文化特色，感受上海这座城市的开放、创新和包容。

据悉,此次展览将持续至6月21日，部分展品将落户布鲁塞尔中国文化中心。

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