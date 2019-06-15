急了：超600家美国企业上书特朗普，别打了！

据英国路透社和美国CNN报道，包括美国最大零售商沃尔玛，以及Costco、Target、Gap、Levi Strauss、Foot Locker在内的600多家美国企业已经联名给特朗普上书，要求他停止与中国的贸易争端，因为这已经损害到这数百家美国企业和美国消费者的利益。
根据路透社和CNN的报道，这600多家企业在写给特朗普的一份信中强调，特朗普挥舞的关税大棒正在损害美国企业和消费者的利益，将令美国消费者承受更高的物价。
“这些关税是直接由美国企业支付的税金，而不是中国”，这些企业在信中写道，“我们深知这些关税将会给美国的企业、农民、家庭以及美国经济带来重大的、负面的长久的冲击”。
（截图来自信件原文）
这份信件还警告说，如果特朗普还要继续给3000亿美元的进口产品加征25%的关税，就会令美国再失去200万个工作岗位，并给一个美国四口之家平添2000美元的生活成本，还将令美国GDP下跌1个百分点。
对此，美国CNN指出这数百家企业所描述的情况和引用的数据，都与此前不断在“淡化”贸易冲突对美国国内影响的美国官方言论相左。CNN还在报道中引用专家观点说，虽然有人宣称这些美国企业大可以把生产线和供应链搬出中国，但实际上这不仅很难实现，而且即便有可能实现也会给美国消费者带来巨大的负面影响。
（截图来自CNN的报道）
路透社则在报道中进一步介绍说，这封600多家美国企业写给特朗普的信，源自一项名为“关税损害美国核心领域”(Tariffs Hurt the Heartland)的活动。该活动是由美国150多个代表农业、制造业、零售业和科技产业的行业组织共同发起的，旨在要求美国特朗普政府停止挥舞关税大棒的错误行为，及早结束贸易冲突。
（图为这600多家上书特朗普的企业的部分名单）
路透社还指出，虽然信中的论点此前已经被许多美国的企业、行业组织和分析人士提出过，但在特朗普近日又宣称想在G20上拿关税继续要挟中国的情况下，这600多家美国企业的集体上书便显得格外有意义。
目前，美国白宫尚未对这封信给出回应……
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