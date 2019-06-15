急了：超600家美国企业上书特朗普，别打了！

（截图来自信件原文）

这份信件还警告说，如果特朗普还要继续给3000亿美元的进口产品加征25%的关税，就会令美国再失去200万个工作岗位，并给一个美国四口之家平添2000美元的生活成本，还将令美国GDP下跌1个百分点。

对此，美国CNN指出这数百家企业所描述的情况和引用的数据，都与此前不断在“淡化”贸易冲突对美国国内影响的美国官方言论相左。CNN还在报道中引用专家观点说，虽然有人宣称这些美国企业大可以把生产线和供应链搬出中国，但实际上这不仅很难实现，而且即便有可能实现也会给美国消费者带来巨大的负面影响。

（截图来自CNN的报道）

路透社则在报道中进一步介绍说，这封600多家美国企业写给特朗普的信，源自一项名为“关税损害美国核心领域”(Tariffs Hurt the Heartland)的活动。该活动是由美国150多个代表农业、制造业、零售业和科技产业的行业组织共同发起的，旨在要求美国特朗普政府停止挥舞关税大棒的错误行为，及早结束贸易冲突。

（图为这600多家上书特朗普的企业的部分名单）