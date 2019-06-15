美美与共分享上海城市文化风景

人民网布鲁塞尔6月14日电 （记者方莹馨）分享上海发展变化、城市风景以及媒体转型故事，美人之美，美美与共。6月14日，由布鲁塞尔中国文化中心和上海新闻晨报共同举办的“媒体早餐会”，在惬意愉悦的氛围中开启，比利时、欧洲媒体及中国驻比记者朋友们参与了分享会。

会上，来自中国上海的新闻晨报总编杨伟中分享了上海的发展变化，尤其是上海在文化领域传承、创新、发展等情况，并与记者朋友们就近年来上海“文化旅游”的亮点进行了广泛深入的交流。

“此时，我的家乡正在举办上海国际电影电视节。来自全球的电影电视人欢聚在上海，共同探讨影视业的发展。令人兴奋的是，这届国际电影节有来自各个国家的500多部影片在各个影院展映，而且其中超过60%是全球首映。上海国际电影节已经成为全球很具影响力的几大电影节之一。”杨伟中用上海正在发生的故事开启了他的分享，上海的文化建设发展可谓日新月异。如上海正不断加强城市历史风貌保护、“城市有机更新”，重点保护好730万平方米石库门里弄建筑、近现代代表性建筑和工业遗产、二战犹太难民居住区等。

在城市地标上面，上海实施“海派城市地标”品质提升计划，以承载百年历史的外滩万国建筑博览群、反映改革开放成就的陆家嘴金融建筑群和环人民广场文化建筑群、展示新时代风采的后世博建筑群为重点,描绘城市天际线。

谈到上海媒体转型，杨伟中介绍，目前，单纯的内容驱动新媒体发展模式已经进入红海时代，“内容+技术+运营”叠加驱动的新媒体产品已显现机遇期。在深度融合、整体转型进程中，上海媒体已经着力围绕新技术应用、新产品研发、新运营开拓等方面，依靠内容生产、技术创新、运营开拓“三支队伍”共同打天下。

如新闻晨报拟布局周到号UGC平台，面向街道、社区服务供应商等与周到“身边”属性密切相关的机构，通过地理位置标签、兴趣标签等进行千人千面分发。新闻晨报还将继续做大做强河马生活节、简单生活节、元旦迎新跑、春荟（植树结合传统文化）等品牌活动。

之后杨伟中就进博会等话题和媒体朋友做了深入交流。去年在上海举办的首届进博会共吸引了172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展，超过40万名境内外采购商共襄盛举。上海通过进博会向世界展示了上海这座城市的与众不同。他还表示，进博会也是文化交流的平台。去年进博会新闻中心已经成为文化艺术交流的平台，不仅一些中国的非物质文化遗产展示五彩斑斓，从11月4日到10日，新闻中心的“音乐午茶”还安排了7场演出，既有体现中国传统文化的昆曲、评弹、民乐，又特别策划了两场“中西融合”音乐会，一同呈现中西音乐魅力。

杨伟中还就上海的“海派”谈了自己的理解，敢于开放、善于包容、乐于展现、勤于创新，既保持了中国江南地区特有的文化气质，又吸纳了来自全球各种文化元素。得到与会者的赞同。

会上，与会人士也就中国文化旅游与比利时、欧洲的密切往来等进行了交流。

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