威胁越升级，反制越坚决

刚刚过去的一个月，很热闹。

美方的关税大棒来回挥舞，看着有点上瘾，显得更起劲儿了。

中国立场没有丝毫动摇，不仅在6月1日如期启动对美国加征关税的反制措施，还在多个领域开始对美进行针锋相对的回应。

这样的局面看着眼花缭乱，仔细想想其实很清晰。

中国这边，立场和做法没有任何变化。

“对于贸易战的立场，我们是一贯的、明确的。我们不想打，但也不怕打。如果美方一意孤行，继续升级贸易摩擦，我们将奉陪到底。”——摘自商务部6月13日例行发布会

美国这边呢？从这些政客的言行里，还是看不到什么诚意。

最典型的，就是用政治手段围堵打击中国高科技企业的正常商业活动，进而把这个当做中美谈判“筹码”。

恰如陶然笔记在上一篇文章里说的——

没诚意，来也白来，谈也白谈。

基本情况就是上面这些，清清楚楚。

不过，随着G20大阪峰会的临近，有些人又开始蹭热点，制造所谓“领导人见面”的话题，因此简单说几句感想，供大家参考。

首先，中国正在展现“认真备战”的决心和能力，反制措施逐渐常态化。

这段时间中国有三个变化值得注意。

一是对美国的批驳力度和密度前所未有。

政府和媒体轮流发声，宣示立场的密集程度空前。

中方6月2日发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，把过去一年的谈判进程清楚地梳理了一遍。

《人民日报》从5月14日开始到现在，仅“钟声”这个专栏，就接连刊出27篇涉美评论。

27篇文章谈了两方面内容：美国错在哪里，我们该干什么。

“新闻联播”从5月13日到现在，每天对美火力全开，这也是史无前例。

美国有些人是个榆木脑袋，好好说话听不进去。

可能也只有这样的力度，才能真正让他们意识到中国的反制决心。

二是在一些过去涉及不多的领域给出明确态度。

5月28日，国家发展改革委负责人就稀土问题答记者问，大家津津乐道的是下面这句：

你提出稀土是否会成为中国反制美方无端打压的反制武器，我可以告诉你的是，如果有谁想利用我们出口稀土所制造的产品，反用于遏制打压中国的发展，那么我想赣南原中央苏区人民、中国人民，都会不高兴的。

这个回答的最大意义，并不是中国何时或者说如何用稀土来反制，而是中国开始正面回答这个问题。

这是个从零到一的变化。

三是对美方举措针锋相对的回应，同时着手将对美反制措施常态化。

多个部委在这个月频频发声。

5月31日，商务部宣布，中国将建立“不可靠实体清单”制度。

6月3日，教育部对赴美留学人员发布2019年1号留学预警，提醒广大学生学者，出国留学前加强风险评估。

6月4日，文化和旅游部发布中国游客赴美旅游安全提醒，提醒中国游客充分评估赴美旅游风险。

6月4日，外交部和中国驻美国使领馆提醒赴美中国公民和在美中资机构提高安全意识，注意加强防范。

6月8日，国家发展改革委透露正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度，以更有效预防和化解国家安全风险。

美国有些人确实很傲慢，跟他说了极限施压不管用，就是不听，凡是可以不讲理的地方就一定不讲理。

中国是希望大家都讲道理的，希望平等地坐下来谈。但既然有人不听劝，也只好用现实的得失来论证自己的道理。

现在看，中方对美方做法的应对是有长期的考虑，对美反制措施逐渐常态化。

所谓反制常态化，有两层意思。

一方面，如同我们之前说的，中国对美国极限施压的反应，就像一台精密仪器，触发条件必然产生后果。

你有诚意，那么磋商谈判自然可以推进。你想施压，那么反制措施势必迅速到来。

“朋友来了喝酒，豺狼来了开枪”。

反制常态化以后，一切应对都可预期，也更有章法。

另一方面，反制措施常态化，意味着成为日常工作的一部分。

不能因为美方的来回挑衅，就乱了我们自己的发展步调和节奏，就放弃了既有的发展方针。

换句话说，反制常态化形成后，一些事情按照日常工作流程处理就好了。

我们的重点工作还是认真发展自己，关键还是做好自己的事情。

其次，美方一些人表现得越来越像孤注一掷的赌徒，甚至还有人在试图制造中美对抗的局面。

陶然笔记在以前的文章里分析过，美国挑起中美贸易战，主要有四方面利益诉求。

解决贸易逆差，转移国内矛盾，对华国家竞争，选举政治考量。

“解决贸易逆差”是表面说辞，“转移国内矛盾”是深层原因，对美方政策影响较大的，集中在”选举政治考量”和“对华国家竞争“的诉求中。

“选举政治考量”，不必多说。毕竟美国的内政是美国人自己的事情，跟我们有啥关系？

只不过，现在有人在国内政治进程中偏要把中国拉进去，把这场无中生有的摩擦包装成美国人伟大的胜利，反复强调中国付出了多大代价云云，在国内政治上加点分。

这样的把戏，恐怕美国老百姓自己都不信，去年中期选举共和党丢掉众议院就是明证。

类似“美国对额外中国输美商品加征的关税将立即生效”的威胁，无非就是一场政治豪赌，赌的就是中国在极限施压面前会低头。

中国会低头吗？

连想，都不要想。

所谓“对华国家竞争”，简单讲就是通过推动中美对抗局面的形成，打乱中国发展节奏，从而遏制中国发展。

贸易战，就是个抓手。

这是不是美国国内的共识，姑且不论，但过去这个月美方一些人做的一些事，已经表现出这种迹象。

美国对中国高科技企业都干了什么，大家都看得很清楚。

美国国内仍有一部分人，习惯于使用“非此即彼”而不是“求同存异”的思维模式来看待中国的发展。

我们觉得，通过发展可以做出“增量”，实现各方的合作共赢。

他们认为，我们的发展做不出“增量”，会触碰他们的“存量”。

这样一种矛盾，在相当时间相当范围内还将存在。

这种矛盾决定了中美之间这种沟通摩擦，存在长期、艰巨、复杂的特点。

如果让这些人裹挟了美国民众的意志，那么即便没有贸易战，也会有其他什么战。

只有现实才会让这些人清醒，只有极限施压的现实成本远超他们臆想的收益，这个道理才能讲得通。

持久战的意义，正在于此。

现在大家很关心，马上在日本大阪举行的G20会议，中美元首会不会见面？中美经贸磋商会不会再次出现转机？

事情其实并不复杂。

贸易战是美方挑起来的，考虑到两国的实力，美攻中守的态势，现在也没有变化。

磋商能不能有转机，球完全在美方这边。

美方如果能够回到中美元首阿根廷共识的起点，在平等互利相互尊重的基础上，切实解决中方提出的核心关切问题，那么转圜的概率自然会很大。

美方如果有些人仍然惦记极限施压那套把戏，在对外表态中继续当前这种不稳定不成熟的状态，那么恐怕也只能是一句话：

见也白见，谈也白谈。

最后，一年多来的实践告诉我们，对美方的施压，中国既扛得住，也耗得起。

美方发起贸易战，不能说没有征兆，但对国内大多数人来说很突然。

突然有人跑出来打你一下，正常的反应就是有点懵。

去年那个时候，国内就有不少“聪明伶俐”的人嚷嚷，说美国实力太强，得投降，或者变着法儿嚷嚷说要投降。

当时大家有点不知所措，印象里这样的观点好像还蒙住了一些人。

结果一年多来，事实最终让大家渐渐明白，美方的“几板斧”究竟是个什么斤两。

大家对美国有了新的认识，对自己也有了新的认识。

既扛得住，也耗得起，这是到目前为止，我们应对中美贸易战的一个基本判断，这是个比较客观的判断。

甚至美国媒体，都没有否认这一点。

“特朗普扬言把进口关税提到让人疼痛的程度，然而通过与中国官员、学者、企业家和风险投资家为期10天的交流，笔者见到的是一个正改写其与美国关系，并准备安然度过贸易战的国家。——彭博社《中国之行，我看到一个为旷日持久的贸易战做好准备的国家》”

面对美方施压，有理有利有节地斗争到底，是比投降更理性的选择。

道理很简单。

现在美方对2500亿美元商品加征关税，影响有限，为什么要吃他那一套？

如果美方对全部自华输美商品加征关税，那就是彻底撕破脸的局面，更要斗争到底！

更何况，一年多来的事实表明，中国经济的耐受力，正随着时间的不断伸展逐渐呈现出来。

时间越长，美国极限施压的现实成本将会越来越大，直到彻底超过他们臆想的收益。

其实，现在大家最关心的事情，恐怕还是这场贸易战对普通老百姓的影响究竟有多大。

要说没影响，别说您了，连我自己都不信。

但要说到影响多大，我觉得是个动态变化的过程。

有个重要因素将在这个过程中发挥关键作用。

这个重要因素，就是你我如何面对这场贸易战。

前两天翻书，看到历史上的一段记载。

1950年11月12日，中共北京市委在给中央和华北局的一份关于抗美援朝运动开展情况的报告中，十分正式地提出若干意见。

这份报告得到中央批准。报告中提到：

不应强调动员群众参军，尤其不应勉强群众参军。

群众抗美援朝的具体行动，应该是多种多样的，应该以多数群众可能办到的事情来号召，例如，给前线志愿军部队写慰问信、寄慰问袋，慰劳军属并帮助他们解决困难，分担志愿军部队原来的工作。

号召工人高度发扬工人阶级的积极性，努力生产节约；号召学生继续抗美宣传，努力学习，掌握知识、技术，准备为祖国服务；号召机关工作人员提高工作效率，做好工作；号召工商界积极贯彻政府政策，反对投机操纵、囤积居奇，在经济战线上开展抗美援朝运动。

这几句话看着平平淡淡，但是细想想实在令人动容。

新中国成立时，GDP按可比价格计算大概是466亿元人民币，1950年顶了天也就是500多亿元人民币。而当时美国的GDP大概是2900亿美元左右。

就在那样极端悬殊的实力对比下，面对对手的战争威胁，我们的决定，是不要勉强群众参军，是要鼓励大家做好本职工作。

做好自己的事情，守住自己的岗位，就是对国家最大的支持。

后来的结果，大家都知道了。

回头来看看现在。

世界银行数据显示，2018年美国的GDP是20.5万亿美元，中国是13.6万亿美元。中美间GDP对比，已经缩小到大概2:3的水平。

这个数据跟当年比，简直是翻天覆地的变化。

有利的条件，比当年多的不是一星半点儿。

回到刚才说的关键因素。

在陶然笔记看来，贸易战的影响是肯定有的，如果有人否认这一点，那多半是高级黑。

但是，这种影响能到多大程度，确实是取决于具体怎么去面对。

盲目自信，自我吹嘘，或者自怨自艾，一味恐惧，带来的结果都不会好。

对普通人来说，沉住气，把自己手边的事情做好，结果就不会太差。

中国的实力、决心和行动就在这里。

无论他们要打多久，我们一定奉陪到底！（来源：令狐猫/微信公众号“陶然笔记”）

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