奉劝美有关人士收回企图干预香港事务的黑手

本报北京6月14日电 （记者王骁波）针对部分美国国会议员重提有关涉港议案，外交部发言人耿爽14日表示，中方奉劝美方有关人士收回企图干预香港事务的黑手，放弃企图搞乱香港的妄想，停止推动审议有关议案。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国会议员日前重提“香港人权与民主法案”。法案要求美政府每年认证香港的自治状态，以决定是否维持根据“1992年美国—香港政策法”享有的特殊待遇，并要求美总统查明对压制香港自由负有责任的人，冻结其资产并禁止其入境。中方对此有何评论？

“部分美国国会议员重提有关涉港议案，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。”耿爽说。

他表示，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到了切实有效的贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由都依法得到了充分保障，这是任何不带偏见的人所公认的客观事实。

“美国是香港主要贸易伙伴之一，香港的繁荣稳定符合美国的利益，搞乱香港对美国没有任何好处。中方奉劝美方有关人士尊重基本事实，摒弃傲慢和偏见，收回企图干预香港事务的黑手，放弃企图搞乱香港的妄想，停止推动审议有关议案，停止干涉中国内政，多做有利于中美互信与合作的事。”耿爽说。

“中方维护国家主权、安全和发展利益的决心和意志坚定不移，我们不惧怕任何威胁和恫吓。任何妄想在香港制造混乱、破坏香港繁荣稳定的图谋都必将遭到包括广大香港同胞在内的全体中国人民的反对，既不得人心，也不会得逞。”耿爽说。

《 人民日报 》（ 2019年06月15日 07 版）

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