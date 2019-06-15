外交部召见美国驻华使馆临时代办

新华社北京6月14日电 外交部副部长乐玉成14日紧急召见美国驻华使馆临时代办傅德恩，就美方对香港特区政府推进修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》的不负责任言行提出严正交涉。
乐玉成指出，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力插手置喙。近来美方一些高级官员频频就特区政府推进修例说三道四，横加干预，中方对此强烈不满和坚决反对。我们敦促美方客观公正看待香港特区政府依法修例，切实尊重特区政府正常的立法进程，立即停止以任何形式干预香港事务，不做任何损害香港繁荣稳定的事。中方将视美方行动作出进一步反应。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】