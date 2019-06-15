针对美国政府挑起对华经贸摩擦，肆意挥舞关税大棒的行径，近日参加中共中央对外联络部活动的外方嘉宾在接受采访时表示，美方的做法是错误的，霸凌行径是不可能取得胜利的。

刚果劳动党政治局委员、常务书记恩丹加·马达康认为，美国政府采取贸易保护主义，动辄威胁他国加征关税，事实上阻碍了国际社会的共同发展，“当前世界经济发展需要自由贸易往来，美方的行为是错误的”。他表示，已有多个国家公开强烈谴责美方贸易霸凌行径，包括部分欧洲国家，美国国内学者中也有很多反对的声音。

马达康说，美方一些人士鼓吹“文明冲突论”是没有依据的，也不符合文明交流互鉴的国际大潮流，这是狭隘的视野，也十分危险，“霸凌行径不可能取得胜利”。

“贸易摩擦给中美和全世界都将带来不好的影响。美国实行保护主义，这是一种倒退，是极不可取的。”几内亚比绍驻华大使马兰·桑布对记者表示，他在中国生活了30多年，亲眼见证中国在正确政策指引下取得的进步，“中国的发展不仅没有影响其他国家发展，而且对世界有利。中国发展对中非发展的积极作用就是很好的证明”。

曾在清华大学留学、毕业后在一家跨国公司工作的伊朗人士阿里·莫桑认为，美方的贸易霸凌行径不仅会影响中美两国企业的合作，而且会对全球供应链运行形成压力，“这一行径不仅会危害美国自身经济，而且也将影响全球经济的发展”。

“美方应立即停止其错误行为，”莫桑表示，“自由贸易和多边主义不仅为中美两国带来益处，而且为全世界带来好处。中国现在是世界上最重要的经济体之一，也是非常值得信赖的贸易伙伴，同中国发展贸易关系，将为世界各国带来更多机遇。”

“美国对中国挑起贸易争端，并加征高关税，这是一种非常简单粗暴的方式，我谴责这种单边行径。”土耳其爱国党成员、Gorev控股公司执行董事努里表示，“世界各国人民都能看到中国取得的巨大经济成就和人民生活水平的提高。但美国不愿意接受中国发展起来的事实，将其视为威胁，并采取了利己的保护主义举措。美国的这一做法是行不通的。”

努里表示，中国有巨大的国内市场、创新的潜力和先进技术，有信心应对贸易摩擦的挑战，“美国政府应该保持理性，多思考中美之间的共同利益”。

受访人士一致认为，中国日前发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，清晰地阐明了中方始终坚持平等、互利、诚信的立场和开放包容的态度。中国一直保持着开放态度，愿与包括美国在内的世界各国开展合作，致力于推动世界经济的发展和自由贸易，并且遵守国际贸易的各项规则。而美方采取贸易霸凌的行径，阻碍了世界经济发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月15日 07 版）

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