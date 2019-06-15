李希会见马来西亚总理马哈蒂尔

新华社吉隆坡6月14日电 6月13日，中共中央政治局委员、广东省委书记李希在普特拉贾亚会见马来西亚希望联盟名誉主席、政府总理马哈蒂尔。
李希首先转达习近平主席、李克强总理的亲切问候。他说，建交45年来，中马关系历久弥坚，务实合作成果丰硕。习近平主席与阁下在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间就进一步提升中马关系、深化“一带一路”合作达成重要共识。我此访旨在落实这一重要共识，加强党际交往，推进广东与马务实合作。李希介绍了中方在中美经贸摩擦中的坚定立场和决心信心，表示愿与马方共同维护多边主义，推动构建开放型世界经济。欢迎马方参与粤港澳大湾区建设，共享发展机遇。
马哈蒂尔请李希转达对习近平主席、李克强总理的良好祝愿，祝贺中华人民共和国成立70周年。他说，马方高度重视马中关系，希望加强全方位务实合作，深化党际和地方交流。马坚决反对美国无理打压中国企业，愿共同维护经济全球化和多边贸易体制，拓展“一带一路”框架内的共赢合作，积极参与粤港澳大湾区建设。
应希望联盟邀请，李希于6月11日至14日率中共代表团访问马来西亚。其间，李希分别会见马朝野主要政党领导人，与华侨华人代表座谈，并考察在马开展合作的广东企业。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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