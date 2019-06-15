推动上合组织在新起点上实现新发展

6月14日，上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行，习近平主席出席会议并发表重要讲话。习近平主席在讲话中就携手构建更加紧密的上海合作组织命运共同体提出四点建议，为推动上海合作组织在新起点上实现新发展指明方向。习近平主席的讲话引起国际社会热烈反响。

汇聚实现目标的强大力量

“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展是‘上海精神’的基本内容。”吉尔吉斯斯坦国会议员马哈巴特·马夫万诺娃对本报记者表示，在单边主义和保护主义抬头的国际背景下，世界经济发展以及国际秩序面临更多挑战。习近平主席提出要肩负起上海合作组织各国人民的重托，心往一处想，劲往一处使，不断汇聚实现共同目标的强大力量。这有助于成员国加深互信，强化共识，为维护地区安全、推动共同发展提供动力。

越南社科院中国研究所前所长杜进森表示，“上海精神”是上合组织不断发展壮大的理念指引，“坚持将‘上海精神’作为本组织核心价值和共同理念，并根据形势变化和组织发展不断赋予其新的时代内涵，这有利于上合组织为破解时代难题、化解风险挑战发挥更加积极的作用”。

印度国立伊斯兰大学国际关系学院中国研究中心教授沙海丽表示，上合组织完善伙伴关系布局，鼓励观察员国、对话伙伴更广泛参加各领域合作，加强同联合国等国际和地区组织交流，在国际和地区事务中发挥更加积极作用，共同致力于促进世界持久和平和共同繁荣，这正是“上海精神”的体现。

确保本地区安全稳定大局

“成立18年来，上合组织稳定发展，影响力持续扩大，已成为地区安全的‘稳定器’。”埃及前总理沙拉夫说，多年来，上合组织成员国开展务实高效安全合作，打击“三股势力”，确保本地区安全稳定大局。“这些年来，上合组织定期进行军演，既锻炼了成员国之间协同作战意识和联合军事能力，又对‘三股势力’形成现实的震慑和遏制。”

蒙古国科学院国际关系研究所中国室主任旭日夫表示，上合组织已成为亚洲地区最有影响的国际组织之一。面对恐怖主义、极端主义等非传统安全问题，习近平主席提出要以《上海合作组织反极端主义公约》生效为契机，加强去极端化合作，有效遏制极端思想蔓延势头。这有利于从根源上打击极端主义，保障地区乃至世界的和平与安全，为各国发展创造良好环境。

推动务实合作取得新成果

“上合组织已经成为最成功的地区合作平台之一，它覆盖地域广泛，在推动区域务实合作方面做了很多实事。”吉尔吉斯斯坦前总理奥托尔巴耶夫表示，上合组织扩员后，涵盖地域更广、人口更多、市场更大。习近平主席有关倡导维护多边贸易体制、构建开放型世界经济，推动在贸易和投资自由化便利化方面作出更多制度性安排，促进区域经济进一步开放、交流、融合的提议，无疑为促进地区合作指明了方向。

共建“一带一路”是与会者热议的话题之一。“上合组织成员国应把握住共建‘一带一路’带来的机遇，增强互利合作的合力，进一步朝着共同发展、合作共赢的目标迈进。”吉尔吉斯斯坦国会议员伊马纳利耶夫表示，吉尔吉斯斯坦愿在此过程中发挥更加积极的作用，进一步推动务实合作取得新成果。

在峰会上，许多领导人高度评价共建“一带一路”取得的进展，重申支持“一带一路”倡议与各国发展战略对接。巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，中巴经济走廊是“一带一路”建设的旗舰项目，对巴基斯坦经济发展和地区互联互通发挥了重要作用。塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示，“一带一路”建设有利于地区发展，各国应在“一带一路”框架下开展密切合作，共同落实好产能合作和互联互通项目。

为共同发展注入持久动力

“上合组织是一个各成员国密切合作、不同文明交流互鉴、实现共同发展的重要平台。”吉尔吉斯斯坦比什凯克人文大学校长阿布杜拉达·穆萨耶夫对本报记者表示，摒弃文明冲突，坚持开放包容、互学互鉴，将为上合组织发展奠定民心基础，为各国人民共同发展注入持久动力。

上合组织秘书长诺罗夫对本报记者表示，习近平主席提出，要落实好本次峰会将批准的地方合作文件，广泛调动地方和社会力量，将地方合作打造成人文合作新亮点，这为上合组织地区间合作增添了新的内涵。

吉尔吉斯斯坦妇女大会主席阿克巴吉舍娃表示，去年中方作为上合组织轮值主席国，倡议召开首届上合组织妇女论坛，旨在凝聚上合组织女性力量，为地区发展作贡献。今年习近平主席强调密切妇女、青年等群体交流，体现出中国对区域内各国人民特别是妇女和青年群体的支持，民众参与度和获得感不断提升，这将把上合组织打造成更具包容性的典范。

“欲粟者务时，欲治者因势。”上合组织成员国凝心聚力，务实笃行，必将共同创造更加美好的明天。

（本报比什凯克、杜尚别、开罗、新德里、乌兰巴托、河内6月14日电 记者韩秉宸、裴广江、曲颂、屈佩、肖新新、谢亚宏、黄培昭、苑基荣、霍文、刘刚）

《 人民日报 》（ 2019年06月15日 04 版）

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