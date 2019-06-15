据报道，6月11日，泰国国王玛哈·哇集拉隆功颁发御令，正式任命巴育为泰国新一任总理。这是巴育的第二个总理任期，为期4年。

“华丽转身”

2014年，泰国军方发动政变，推翻当时英拉领导的泰国政府，时任陆军司令巴育随后出任全国维持和平秩序委员会主席，并担任总理至今。

据路透社报道，今年3月24日的全国大选，是泰国近5年来的首次，选出国会下议院500名议员。国会上议院250名议员由巴育领导的全国维持和平秩序委员会挑选产生。6月5日，国会上下两院议员共同投票。现任总理巴育以压倒性优势胜出，当选泰国新一任总理。

外媒称，通过此次选举，巴育完成了从军政府总理到民选总理的“华丽转身”，泰国政坛翻开了新的一页。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员周方冶说：“泰国的政党政治发展很不健全。巴育再次当选，而且具有压倒性票数优势，有助于泰国政治的平稳过渡，避免激化保守派和改革派之间的冲突，有利于泰国经济、社会的有序发展。”

最好选择

据泰国《世界日报》报道，在2019年泰国大选中，共有27个政党获得下议院议席，但没有一个政党获得足够议席可单独组阁。

有消息称，泰国11个小型政党之前联合召开新闻发布会，宣布支持巴育领导的人民国家力量党组建新政府。

据报道，6月11日，巴育在总理府发表演说，表示他会尽忠职守，确保国家的发展，新内阁预计将在月底就位。

周方冶指出，执政联盟已经就组阁问题基本达成妥协，估计内阁能顺利组建，但由于政党数量史无前例，并且支持巴育的公民力量党缺乏显著优势，所以在执政过程中，将面临弱政府难题。

泰国正在进入新的历史时期。2019年5月4日，新任泰国国王哇集拉隆功在曼谷举行加冕仪式，正式成为拉玛十世。周方冶表示，在这样一个新的历史时期，泰国国会迎来史无前例的多党格局，巴育总理的协调能力将面临考验。

同时，有分析指出，巴育的执政基本盘依然稳定，此次民选很大程度上减轻了政变带来的合法性问题，巴育是当下泰国最好的选择。这次总理选举开启了后政变时期泰国政治回归正常化的一种新尝试，也反映了一些泰国民众希望结束政治混乱和经济低迷的愿望。

支持多边

泰国是东南亚重要国家，其一举一动都对东南亚其他国家具示范作用。周方冶指出，作为东盟轮值主席国，泰国权力平稳过渡，有助于更好促进地区稳定与发展，有助于保持南海稳定和多边协商，有利于推进泰国东部经济走廊对接“一带一路”，增进地区合作，发挥样板效应。

目前，国际经济形势不容乐观，但外界看好巴育的执政前景。泰国著名学者阿奈·劳塔玛塔教授曾表示，巴育可能会改变他的执政风格，因为他将在新的政权和新的政治环境中运作。

周方冶说：“面对国际贸易波动的严峻形势，泰国外交智慧面临考验。泰国坚持全球化的发展路线不会改变，进一步深化双多边合作，对接“一带一路”，将是泰国的重点方向。”

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