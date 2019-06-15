日本拿什么当美伊“调停人”（环球热点）

图为当地时间六月十二日，日本首相安倍晋三与伊朗总统鲁哈尼举行会晤。

（来源：环球网）

自去年5月以来，美伊争端愈演愈烈，双方互不退让。美国对伊朗极限施压，伊朗向多方转移压力，以伊核协议作为最后筹码。

据路透社6月11日报道，伊朗正在加快生产浓缩铀，目前伊朗的浓缩铀产量超过以往。国际原子能机构总干事天野之弥借此表达了对核问题升级的担忧，并呼吁各方展开对话，化解危机。

据日本共同社消息，日本首相安倍晋三于6月12日至14日访问伊朗，并与伊朗总统鲁哈尼举行首脑会谈。安倍对外宣称要力争成为美伊对话的桥梁。安倍此行能否缓解紧张局势，成为国际舆论关注的焦点。

美伊对峙 牵扯多方

据路透社近日报道，特朗普在接受媒体采访时表示愿意与伊朗总统哈桑·鲁哈尼展开对话，但对伊朗采取军事行动的可能性一直都存在。对于美国软硬兼施的做法，鲁哈尼早就作出直接回应，他说美国至少10次建议伊朗开始谈判进程。然而他认为，如果美国以武力强求，伊朗不会与美国进行谈判。

美国对伊朗实施了一系列施压措施，包括结束对伊朗石油购买方的豁免，力图使伊朗的石油出口归零；向中东提供紧急军售、部署武装力量……近日，美国又对伊朗继续极限施压。据路透社报道，特朗普政府于6月7日将伊朗最大的石油化工集团列入制裁对象，指称该集团对伊斯兰革命卫队提供间接支持，制裁旨在切断革命卫队的收入来源。

面对美国的制裁，伊朗早就亮出“杀手锏”。路透社5月报道称，伊朗宣布部分退出《伊核协议》，并警告称，如果欧洲各国未能保护伊朗避开美国制裁，伊朗将在7月7日之前退出核协议。现实情况表明，伊朗此举有所成效，以德国为首的欧洲协议方果真坐不住了。

据德国《图片报》报道，6月11日，德国外长马斯与伊朗外长扎里夫和伊朗总统鲁哈尼举行了会晤，试图促使伊朗撤销其对欧洲国家发出的最后通牒。马斯说，欧洲人“为履行义务做出了巨大努力”，欧洲已经推出避开美国操作的支付工具INSTEX。鉴于支付工具自1月以来还未真正启用，他承诺，首批付款应该“在不久的将来”到来。

在这场美伊拉锯战中，日本也不甘心只当看客。据日本共同社6月12日消息，安倍晋三抵达伊朗时，伊朗外交部长扎里夫在机场迎接，直播画面显示，安倍不时面露笑容。之后，他相继与伊朗总统鲁哈尼、最高领袖哈梅内伊会面。日本方面表示安倍将充当美国与伊朗之间的调停者。伊朗方面放出消息称，打算把停止美国政府的原油禁运制裁定位为“伊朗最重要的要求”，伊朗将委托安倍向美国总统特朗普传递这一主张，并称“这将是迈向与美国对话的第一步”。

双重角色 自有打算

日本作为美伊之间的众多“调停者”之一，有什么特殊性值得关注？“日本的独特性在于其与他国间的政治往来都是为经济利益服务。”中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东分析认为：“日本有双重角色。日本与伊朗有共同的经济利益，长期进行能源合作，这是日本的经济角色。同时，日本与美国是紧密的同盟关系，其外交基本都以日美关系为基础。相比德国，日本更能准确地表达出特朗普的理念，这是日本的政治角色。”

安倍出访伊朗的消息一出，媒体广泛认为这是41年来日本首相对伊朗的首次历史性访问。美国CNBC网站称，尽管日伊交好，但两国举行首脑会晤的情况并不多见。然而专家分析认为，安倍之行看似偶然，实则必然。

宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长、中国中东学会副会长李绍先在接受本报采访时说：“日本能源短缺，接近90%的石油来自海湾地区，中东局势紧张造成油价波动，对日本经济产生巨大影响。安倍早就想访问伊朗，但碍于美伊冲突未能成行。而此次特朗普对安倍之行给予积极回应，安倍如愿以偿。”

共同社消息称，特朗普在5月底访问日本时就表达了对安倍访问德黑兰的支持。另外，安倍此次启程前于11日与特朗普通电话，外界普遍解读为安倍意在表明，其得到美国授意去伊朗“调停”。

安倍看似对美国亦步亦趋，而实际上也有自己的打算。“日本有投机的成分在，安倍见过特朗普后到访伊朗，然后将在G20峰会上再次与特朗普会面，以此凸显出日本在美伊之间的重要作用，彰显其在国际事务中的影响力，谋求政治大国地位。另外，在伊核协议达成后，有说法称伊朗为‘21世纪最具开发潜力的三个国家之一’，伊朗一时间成为一块大蛋糕。身为世界第三大经济体的日本，不可能不看重这一尚待开发的市场，势必要谋取一定的经济利益。”李绍先指出。

名为调停 实为传话

对于安倍此次访问能否缓解美伊关系，分析普遍持否定态度。路透社写道：“伊朗之行很可能是象征性的，因为只有美伊这两个主要国家才有真正的权力来实现任何突破。”

政治风险咨询公司Teneo的日本政治问题专家哈里斯在接受日媒采访时说：“日本可能是中东地区能源出口的一个重要消费国，但它不是一个军事角色，因此在干预冲突方面，它的影响力相对较少。”

日本庆应大学教授田中浩一郎在接受日本NHK采访时说：“如果日本想要展示出介入美国和伊朗两国之间的必要性，最有效果的措施是日本继续与伊朗进行原油交易。”

“安倍声称是做调停者，但充其量只是一个传话人，日本最有可能提出通过对话来解决美伊之间的问题。”吕耀东说。

在僵持局面下，美伊都需要日本。李绍先认为：“伊朗现在被封锁得喘不过气，安倍作为西方国家的首脑到访，伊朗对此持积极态度。在伊朗无法接受美国重新谈判的条件，而美国也不答应伊朗撤销制裁等要求的情况下，谈判无从开启，双方需要一位中间人传话。”

“美国对伊朗采取萝卜加大棒的手段，一方面采取强硬手段威慑伊朗，另一方面意图通过日本这一外交渠道向伊朗释放谈判的信号。而至于美伊争端将如何发展，至少要在G20峰会召开后才能有结果。”李绍先指出。

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