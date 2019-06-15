巴黎圣母院重建捐款到位资金仅占认捐额9%

新华社巴黎6月14日电（记者徐永春）法国媒体14日报道说，在巴黎圣母院火灾发生2个月后，对于重建工程的大部分捐款承诺并未落实，实际到位资金仅占认捐总数约9%。

法国新闻广播电台报道说，在总计8.5亿欧元捐款承诺中，目前实际到账仅8000万欧元。部分大额捐赠者表示将根据重建工程进度分批支付捐款。

据报道，由于巴黎圣母院重建捐款承诺金额一度迅速攀升，部分社区和个人在做出捐款承诺后又放弃捐款，但放弃捐款的数额不大。

法国文化部长弗兰克·里斯特14日表示，巴黎圣母院依然处于“脆弱”状态，其穹顶仍有坍塌危险。

巴黎圣母院4月15日发生大火并严重损毁。火灾后，各界承诺为重建巴黎圣母院捐款。

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