新华社杜尚别6月14日电 专访：中塔关系具备迈上新台阶的坚实基础——访中国驻塔吉克斯坦大使刘彬

新华社记者张继业

应塔吉克斯坦总统拉赫蒙邀请，国家主席习近平将出席在塔吉克斯坦首都杜尚别举行的亚洲相互协作与信任措施会议（简称亚信会议或亚信）第五次峰会并对塔吉克斯坦进行国事访问。中国驻塔吉克斯坦大使刘彬日前在杜尚别接受中国媒体联合采访时表示，中塔关系具备迈上新台阶的坚实基础，未来会迎来更大机遇、不断向前迈进。

刘彬说，习近平主席时隔5年再次对塔吉克斯坦进行国事访问，必将掀开两国关系崭新一页，推动中塔合作达到新高度。作为全面战略伙伴，中塔两国关系处于历史最高水平。中塔是好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，在涉及彼此核心利益问题上相互支持。塔方积极响应“一带一路”倡议，推动“一带一路”倡议与塔2030年前国家发展战略深度对接；积极支持构建人类命运共同体，着力打造中塔命运共同体。

刘彬表示，“一带一路”倡议提出后，塔方率先支持响应。以共建“一带一路”合作为主轴，两国经贸投资、能源化工、交通通讯、采矿冶金、基础设施、农业和农产品加工等领域合作快速推进。目前，中国是塔第三大贸易伙伴和第一大直接投资来源国。去年中塔贸易额突破15亿美元。逾300家中资企业在塔投资兴业，助塔实施一大批促发展、惠民生的好项目，在水泥、化工、纺织、电力、交通等方面填补塔经济空白，对塔推进能源、交通、农业、工业化四大发展战略提供有力支持。

刘彬说，命运共同体理念使中塔两国更加“心心相印”。塔方高度认同习近平主席提出的构建人类命运共同体的理念，中方则坚定支持拉赫蒙总统着眼塔国家发展和民生福祉所执行的内外政策。两国民心相通不断巩固，世代友好深入人心。中塔人文合作逐步深化。近年来，塔国内兴起“中文热”和“中国文化热”。中塔定期举办文化日和电影周等活动，增进了两国人民之间的感情，使世代友好更加深入人心。

刘彬指出，自成立以来，亚信在维护亚洲地区安全与稳定方面发挥了独特作用。中方于2014年至2018年担任亚信主席国，其间成功举办上海峰会及外长会议。同时，中方在亚信框架下成立了亚信非政府论坛、青年委员会等，并在亚信框架下举办了一系列活动。这些举措扩大了亚信的影响、促进了亚信的合作。

刘彬表示，即将在杜尚别举行的峰会是亚信进程中非常重要的一次峰会。中方积极支持塔方作为东道国筹备和举办峰会。在当前亚洲发展受到各方关注、同时面临新挑战的背景下，此次习近平主席将出席峰会并与各国领导人共商亚洲发展大计，体现了在亚洲和世界事务中中国的担当。与会各国领导人将共同探讨亚洲地区安全和合作，推动形成具有亚洲特色的安全治理模式，这将有利于促进地区稳定与发展、为亚洲开创更加和平繁荣的美好未来。

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