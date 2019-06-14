新华社杜尚别6月14日电 专访：搭建区域安全合作架构 走出共建共享共赢之路——哈萨克斯坦专家积极评价中国新安全观

新华社记者张继业

上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议和亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会本月中旬分别在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克和塔吉克斯坦首都杜尚别举行。哈萨克斯坦阿里－法拉比哈萨克民族大学教授穆萨塔耶夫日前接受新华社记者电话采访时表示，中国关注地区安全局势，积极参与区域安全合作架构的建设，在互利互信的基础上推动地区稳定发展。

穆萨塔耶夫说，本地区不仅人口增长快，人口密度也很高，这直接引发如贫困、水资源匮乏等问题，一些国家还面临恐怖主义和极端主义的挑战。此外，地区一些国家间存在历史遗留的领土争议及跨界河流问题。这些安全问题都会成为影响发展的问题。

穆萨塔耶夫认为，本地区的和平稳定与可持续发展需要各方共同努力，因为只有加深合作才能在全球化时代中得到发展。为了地区安全和发展，中国提出践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，不仅呼吁周边国家一起打击“三股势力”，还倡导消除其他隐患，如贫困问题、社会冲突、民族矛盾等。

穆萨塔耶夫说，中国一直关注全球与地区安全问题。中国不仅在各种场合多次指出，若全球与地区安全得不到保障，任何国家的政治、经济、文化发展都无法持久，还提出了“一带一路”倡议及其他合作机制，不断加强对周边国家的投资与经济合作。

穆萨塔耶夫还表示，在上合等框架内，区域安全力量被积极调动起来打击毒品犯罪、非法武器交易、资助“三股势力”等一系列犯罪活动，已经取得了良好成效。展望未来，区域安全合作前景广阔。

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