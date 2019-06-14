外交部：望各方共同维护有关海域的航行安全

人民网北京6月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

一、中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委书记郭声琨将于6月16日至22日应邀赴俄罗斯出席第十届安全事务高级代表国际会议并访问葡萄牙。

二、应国务委员兼外交部长王毅邀请，第73届联合国大会主席玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨将于6月17日至20日访华。

问：美国政府指责伊朗策划了对阿曼湾两艘油轮的袭击，伊朗予以否认。中方认为谁应对袭击事件负责？

答：中方对海湾地区的局势持续紧张感到担忧，我们希望有关各方保持冷静克制，避免紧张局势进一步升级。希望各方共同维护有关海域的航行安全和地区的和平稳定，这符合国际社会的共同利益。

问：据报道，12日，也门胡塞武装袭击了沙特民用机场，导致26人受伤。中方对此有何评论？

答：中方谴责针对平民和民用设施的袭击事件，希望有关各方保持冷静和克制，避免采取导致地区紧张局势升级的行动。

问：海湾地区正在经历前所未有的紧张局势，战争的可能性在上升。中方如何评估当前海湾形势对本国海外投资和国家利益的影响？如果有关国家石油供应停滞，中方是否有替代方案以弥补进口石油缺口？另外，在中美贸易摩擦的背景下，美国可能在该地区采取威胁中国利益的行动。中方对此是否感到担忧？

答：你的问题很长，也涉及很多角度，我尽可能全面地回应你。

记者笑：我希望你的回答也长一些。

答：首先，中东海湾地区发生战争是大家都不愿意看到的，因为这不符合任何一方的利益，不符合国际社会的共同利益。我不愿意去谈论有关战争的事情，也不愿意去预判战争发生的可能性。

第二，中方对当前中东海湾地区的紧张局势表示关切。我们希望有关各方都能通过对话协商妥善解决分歧，化解矛盾，共同维护地区的和平、稳定与发展，这符合地区国家的利益，也符合国际社会的共同利益。

第三，中国同中东海湾国家都保持着正常的合作，包括你提到的能源合作。有关合作都是在国际法框架下开展的，合理合法，都应该得到尊重和保护。中方将继续致力于维护自身的能源安全和本国企业的合法权益。这里我要强调，中方一贯坚决地反对单边制裁和所谓的长臂管辖。

第四，中国作为安理会常任理事国和有影响的大国，一直就中东海湾地区局势同地区国家以及世界上其他主要国家保持着沟通。我们在努力发挥作用，为维护中东海湾地区的和平稳定作出努力和贡献。

希望你觉得我的回答足够长（记者笑）。

问：习近平主席今天在比什凯克会见了伊朗总统鲁哈尼，我注意到外交部已经发布了消息稿。请问习主席是否与鲁哈尼总统讨论了目前海湾地区的局势？

答：有关习近平主席同鲁哈尼总统举行双边会见的情况，中方已经发了消息稿，你看到了，是吧？（记者点头）

如果你看到了，我没有太多可以补充的内容。但正如刚才我回答记者提问时所说的，中方愿意同地区国家以及其他有关各方一道，共同维护中东海湾地区的和平稳定，这符合国际社会的共同利益。

问：联合国负责反恐事务的副秘书长本周在新疆访问，可否介绍访问行程？会去哪些地方？访问目的是什么？

答：应中方邀请，联合国反恐事务副秘书长沃伦科夫正在中国访问。有关具体情况中方将及时发布消息，请你保持关注。

问：你刚才宣布了郭声琨书记将赴俄罗斯出席安全事务高级代表会议的消息。请问郭声琨书记在俄罗斯期间将会见俄方哪些官员？讨论哪些问题？能否介绍具体安排？

答：习近平主席刚刚成功对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛，同普京总统长时间坦诚深入交流，就加强中俄各领域合作达成重要共识，推动两国关系进入新时代。

在上述背景下，郭声琨书记赴俄出席第十届安全事务高级代表国际会议，延续了中方历年参会的良好传统，也是落实两国元首共识、加强中俄安全领域合作的一次重要出访。届时，郭声琨书记将出席第十届安代会并发言，同俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫举行会见，并同与会的其他国家代表团团长交流。相信郭声琨书记此次与会将进一步推动中俄关系发展和双方执法安全合作，增进同有关国家的双、多边安全领域交流，共同加强国际合作，为应对全球安全领域威胁与挑战作出新的贡献。

问：据报道，美国国会议员日前重提“香港人权与民主法案”。法案要求美政府每年认证香港的自治状态，以决定是否维持根据1992年《美国-香港政策法》享有的特殊待遇，并要求美总统查明对压制香港自由负有责任的人，冻结其资产并禁止其入境。中方对此有何评论？

答：部分美国国会议员重提有关涉港议案，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到了切实有效的贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由都依法得到了充分保障，这是任何不带偏见的人所公认的客观事实。

美国是香港主要贸易伙伴之一，香港的繁荣稳定符合美国的利益，搞乱香港对美国没有任何好处。中方奉劝美方有关人士尊重基本事实，摒弃傲慢和偏见，收回企图干预香港事务的黑手，放弃企图搞乱香港的妄想，停止推动审议有关议案，停止干涉中国内政，多做有利于中美互信与合作的事。

最后我要强调，中方维护国家主权、安全和发展利益的决心和意志坚定不移，我们不惧怕任何威胁和恫吓。任何妄想在香港制造混乱、破坏香港繁荣稳定的图谋都必将遭到包括广大香港同胞在内的全体中国人民的反对，既不得人心，也不会得逞。

问：前一段时间，韩国最大搜索引擎网站Naver中国网页无法正常访问，今天整个网页都无法进入。请问这是否与香港近期的形势有关？

答：有关情况我不了解，建议你向主管部门去询问。我能告诉你的是，中方一向依法依规管理互联网。

问：据了解，中方日前在南海有关管辖海域救助了一名受伤的越南渔民，你能否证实并介绍有关情况？

答：6月5日深夜，越南外交部领事局联系中国驻越南使馆，通报一艘编号为“DNa90439TS”的越南渔船上有1名船员受伤流血不止，危及生命安全，急需得到中方的紧急救助。中国海上搜救部门获悉有关情况后，迅速派出“南海救117”船赴南海有关海域搜寻救助。经过不懈努力，终于在6日晚上6点07分找到有关越南渔船，并将1名受伤的越南渔民及2名陪护人员接到船上，立即送往中国三沙市永兴岛。在永兴岛上，三沙市人民医院紧急对受伤越南渔民做了详细检查。经诊断，患者因肠胃应激性溃疡出现出血症状，医院已采取相应措施进行救治。目前，该渔民病情已趋稳定，生命体征恢复正常。

一直以来，中方海上搜救人员本着人道主义精神，冒着生命危险，对在中国管辖海域遇险的船只和船员提供及时、必要的搜寻救助。我们将继续尽己所能实施海上搜救。

问：习近平主席会见鲁哈尼总统时是否谈到阿曼湾两艘油轮遭袭事件？

答：我刚才已经说了，关于习近平主席同鲁哈尼总统会见的情况，中方已经发了消息稿，我没有进一步补充的内容。

问：中国驻英国大使刘晓明表示，中央政府从未指示香港特区政府修例，请问外交部能否予以确认？

答：如果你关注这件事情的话，你应该注意到，香港特区政府已多次就修例问题对外介绍有关情况和考虑。我要重申的是，中国中央政府坚定支持香港特区政府推进修订“两个条例”的工作。

问：中国常驻联合国日内瓦办事处代表近日表示，已公开邀请联合国人权事务高级专员访问新疆。你能否介绍访问有关安排？人权高专是否可以在没有中国官员陪同的情况下参观访问？

答：去年十一月，中方参加联合国第三轮国别人权审议期间已公开邀请人权高专巴切莱特女士适时访华。

近期，中方已经邀请多批次外方团组访问新疆，我们也向高专办人员发出了邀请。我们欢迎各方在遵守中国法律的前提下赴新疆参观访问。同时，如果有人带着政治目的，借访问新疆干涉中国内政，损害中国的主权和领土完整，我们也绝不会答应。

问：中方多次强调反对外部势力干预香港事务，这么说有什么根据吗？

答：我想大家都应该注意到，近来一些西方国家就中国香港特别行政区修例频频发表不负责任的错误言论，对香港事务说三道四、指手画脚。一些西方政客公然为反中乱港分子撑腰打气。一些国家驻香港的总领馆不顾国际法和国际关系基本准则，多次发表错误言论，煽风点火、推波助澜。我想，这些事实大家都看得清清楚楚。

我想强调，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。我想正告有关国家和一些人，中方坚持贯彻“一国两制”方针坚定不移，维护国家主权、安全与发展利益的决心和意志也坚定不移。任何妄想在香港制造混乱、破坏香港繁荣稳定的图谋，都必然遭到包括广大香港同胞在内的全体中国人民的坚决反对，既不得人心，也不会得逞。

(责编：燕勐、杨牧)