新华社多哈6月14日电（国际观察）海湾油轮遇袭加剧地区紧张局势

新华社记者杨元勇

两艘油轮13日在阿曼海遇袭并发生爆炸，船上燃起大火。这是5月以来海湾水域发生的第二起商船遇袭事件。由于近期美国与伊朗之间龃龉不断，此次油轮遇袭事件令海湾局势骤然吃紧。

分析人士指出，与上次商船遇袭类似，油轮袭击事件的主谋尚不知晓，但有一点可以肯定，袭击是不希望地区局势缓和的势力所为，意在加剧地区紧张局势，达到自己的目的。

油轮遇袭扑朔迷离

13日在阿曼海遇袭的两艘油轮分别悬挂马绍尔群岛和巴拿马国旗，前者归挪威前线油轮公司所有，后者为日本国华产业公司运营。

挪威海事部门在一份声明中说，遇袭油轮传出3声爆炸，船员全部获救。日本国华产业公司13日召开记者会表示，公司运营的油轮在霍尔木兹海峡附近遭到两次袭击，攻击间隔3个小时，该油轮当时载有2.5万吨甲醇。

关于油轮遭“何物”袭击，众说纷纭。国华产业公司称，遇袭油轮船员看到有“飞行物” 袭来。此前媒体报道中提到的可疑攻击物包括“水雷”“鱼雷”等。

据伊朗媒体报道，两艘油轮起火地点位于伊朗贾斯克港外海四五十公里处，伊朗方面派遣搜救人员，救起两艘油轮上44名船员并把他们送至伊朗贾斯克港。

正值海湾局势因美国对伊朗“极限施压”而风高浪急之时，两艘油轮遇袭引来国际社会高度关注。联合国秘书长古特雷斯13日呼吁有关方面查明事件真相，并强调世界无法承受海湾地区发生严重对抗。

美国国务卿蓬佩奥13日声称，基于对“美方获取的情报、袭击中所用武器、发动袭击所需专业技能”等因素的分析，伊朗应对发生在阿曼海的油轮遇袭事件负责。但蓬佩奥未能提供具体证据支持其“论断”。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫13日表示，不应急于将油轮疑似遭攻击归咎于伊朗，也不应该利用这件事升级与伊朗的紧张局势。

伊朗外交部14日发表声明指出，美国的指责“毫无根据”。伊朗外长扎里夫在个人推特上发声说，对伊朗的这一指责是美国和中东地区“鹰派政客”阴谋的一部分。

紧张局势持续升温

与今年5月4艘商船在阿联酋港口附近遭“蓄意破坏”相比，此次油轮遇袭地点更接近海湾核心水域，且破坏更严重，再次凸显海湾局势的危险性和复杂性，令当前海湾地区的紧张局势火药味更浓。

两艘油轮遇袭当天，伊朗最高领袖哈梅内伊与到访的日本首相安倍晋三举行会晤。哈梅内伊回绝了安倍转达的美国总统特朗普的口信，表示伊朗对美国没有信任可言，拒绝与美国进行对话。

分析人士认为，虽然面对美国的经济制裁和军事围堵，但伊朗无意与美国直接对抗，尤其恰逢安倍受特朗普所托在伊朗斡旋美伊危机的敏感时刻，伊朗应当不会有袭击油轮的动机。

有日本媒体认为，这起袭击可能是不希望中东局势缓解的势力故意所为，以煽动伊朗与美国、沙特等国的进一步对立。

卡塔尔资深政治评论员纳比勒·穆里尔指出，在和平时期，通过海湾的油轮不会遭到袭击，当下美国与伊朗之间不断升级的紧张关系，为各种袭击事件的发生提供了温床，此次在阿曼水域遭袭的油轮便是美伊对峙的受害者。

观察人士担心，阿曼水域油轮遭袭事件可能使美国与伊朗关系更加趋紧。

阿曼记者协会前主席阿瓦德·巴克韦尔认为，油轮遭袭事件可能给美国政府内对伊强硬派提供对伊朗采取更强硬行动的借口，未来美伊对峙局面将加剧，甚至不排除发生军事冲突的可能性。（参与记者：姜俏梅、马骁、穆东）

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