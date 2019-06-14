蒙古国国立大学孔子学院新设孔子课堂

新华社乌兰巴托6月14日电（苏力雅）蒙古国国立大学孔子学院在蒙古国国立第十八中学开设的孔子课堂揭牌仪式14日在乌兰巴托市举行。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞李薇出席仪式并致辞。她说，蒙古国国立大学孔子学院的中文教学是中蒙文化交流的重要组成部分。相信新的孔子课堂可以满足更多蒙古国青少年学习中文的愿望，让他们对中国文化有更多的了解。

蒙古国国立大学孔子学院院长朱军利说，蒙古国国立大学孔子学院已发展成为蒙古国中文教学与师资培训基地、汉学研究与文化传播基地、汉语水平考试与奖学金推荐中心，在蒙古国赢得了广泛的知名度和良好的口碑。

蒙古国国立第十八中学校长钦巴特说，此次正式成立孔子课堂，相信会让更多蒙古国孩子喜欢中国、爱上中国文化，为两国的文化交流添砖加瓦。

蒙古国国立大学孔子学院于2008年5月正式揭牌，是蒙古国首家孔子学院。该孔子学院现有5家孔子课堂和11个教学点，在读蒙古国学生超过5000名。

(责编：燕勐、杨牧)