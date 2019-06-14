“魅力中国—广东文化周”走进日本

新华网大阪6月14日电（记者张旌 华义）近日，“魅力中国—广东文化周”活动在日本举办，得到当地政府支持和不少媒体关注。中国广东省代表团前往大阪、神户等城市，通过举办一系列文化活动，推广岭南文化走向国际舞台，架起亚洲友谊与合作之桥。

12日下午，系列活动之一中日友好交流故事会在大阪太阁园举行，主题为“新时代新视角，共进发展新格局”。中日两国政府官员、民间友好人士和各行各业嘉宾以不同视角，展示了双方在经贸、旅游、文化、体育等领域的交流成果。

中共广东省委常委、宣传部部长傅华出席活动并致辞说，在中日友好的大背景下，中国广东和日本在各领域合作取得积极进展。在大阪G20峰会召开前夕举办这一活动，就是要用多位中日友谊见证者的亲身经历，讲述两国人民交往的动人故事和深情厚谊。希望两地加强交流合作，持之以恒地推进各领域务实合作，用越来越多中日友好的精彩故事谱写中国广东与日本友好交往的新篇章。

在中日现场嘉宾见证下，《中国梦?广东故事丛书》日文版首发及推介式、广东花城出版社与日本角川株式会社《猫形历史宝藏》同步出版签约仪式等活动顺利开展。

13日上午，中国广东本土雕塑家许鸿飞“肥女”系列雕塑展在神户海洋博物馆开幕。本次雕塑展旨在轻松、愉悦地将和平、自信的当代中国精神传递给世界。“肥女”系列雕塑活泼明快的形象引得不少日本当地民众前去欣赏并拍照留念。

当天晚些时候，“中国动漫日本行——从水墨中来”展览和“美丽广东图片展”在日本艺术会馆举办。展览增进了日本民众对中国动漫和对中国广东的认知，促进两国文化交流与合作。

14日，代表团一行参观图书非遗展、图片展和音乐会等活动。

“魅力中国—广东文化周”由中国国务院新闻办公室指导、广东省人民政府新闻办公室和广东省文化和旅游厅主办，日本是这次系列活动的第三站。此前分别在新加坡和韩国举行。

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