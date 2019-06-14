新华社华盛顿6月13日电 财经观察：贸易政策“猛于虎” 美国企业苦难堪

新华社记者许缘

美国政府的破坏性贸易政策正成为美国企业发展的最大威胁。近日来，从企业到行业协会，从大型公司到中小企业，商界人士纷纷批评美国政府的贸易保护主义举措。

美国游说组织“关税伤害美国腹地”13日代表661家美国企业和贸易协会致信美国总统特朗普，敦促美国政府不要对从中国进口的商品加征关税，并回到谈判桌与中国达成解决方案。

公开信警告说，美国各企业和贸易协会对关税升级态势感到担忧。加征关税和围绕中美贸易谈判的不确定性造成市场动荡，对美国经济构成威胁。

由美国大型企业高管组成的“商业圆桌会议”12日发布的调查结果显示，第二季度“经济展望指数”下跌5.7点至89.5点。这一指数反映了美国企业高管对未来半年的销售预期、资本支出和招聘计划，显示美国企业界对美国贸易政策方向的不安感日益加剧。

“（美国政府的贸易政策）正在增加经济出现糟糕结果的风险，”摩根大通首席执行官、商业圆桌会议主席杰米·戴蒙在当天的新闻发布会上说，“贸易政策的不确定性、全球经济增长疲软以及美国政府在其他紧迫公共政策问题上的不作为令人担忧。”

美国发动机制造商康明斯董事长兼首席执行官兰博文表示，就企业增长面临的威胁来说，“贸易（政策）是最可怕的”。他表示，对中国输美商品加征关税增加消费者成本，降低美国企业竞争力。

美国金融数据软件公司预计，由于关税政策和全球经济前景不明，对于那些一半以上销售额都来自美国以外的跨国企业来说，第二季度利润或下降9.3%。该公司预计，第二季度苹果利润可能环比下滑14.6%，波音利润环比降幅可能高达43.7%。

美国政府此前宣布，自2019年5月10日起，对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。美国政府还威胁对剩余约3000亿美元中国输美商品加征25%的关税，涉及众多终端消费品。

美银美林分析师洛林·哈钦森预计，关税升级将导致服装等美国零售企业面临增长风险。美国供应管理协会近期公布的半年度调查显示，约有59%的美国企业表示加征关税将导致产品价格上涨。美国零售巨头沃尔玛公司也表示，关税将迫使其提高商品零售价格。

关税不仅冲击大企业，小企业的日子更加难过。《今日美国报》日前报道说，由于成本消化能力较大型企业更差，关税带来的负面影响耗尽了很多美国小企业的精力。调整供应链将耗费数十万甚至数百万美元，这令很多小企业难以承受。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)