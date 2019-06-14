新疆喀什成为中吉经贸“互补共生”的重要基地

新华社乌鲁木齐6月14日电（记者刘兵、白佳丽）“今天看来，我们选择落户新疆喀什，面向吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等中亚国家市场生产销售电器是具有慧眼的。”看着生产车间一只只不锈钢电热水壶在工厂员工手中经过组装、检测、包装并被送上货车后，喀什欧美盛能源科技有限公司负责人赖乃翔说。

2017年5月，经过考察发现中亚各国电器制造业较为匮乏，市场潜力巨大，新疆喀什具备外贸出口的区位优势后，赖乃翔决定把企业从深圳搬到喀什经济开发区。令他高兴的是，2018年，企业出口吉、塔两国的电热水壶销售额就达到1600多万元。

与赖乃翔一样，近年来，随着我国与丝绸之路经济带沿线各国经贸往来日益密切，我国越来越多的企业家开始聚焦新疆这片热土。地处南疆，连接中亚、南亚的丝绸之路重镇喀什也日益受到投资者的青睐。尤其是在2018年，连接中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦的中吉乌国际公路正式运行后，喀什逐渐成为我国与吉尔吉斯斯坦等中亚国家在经贸合作方面实现“互补共生”的重要基地。

据喀什经济开发区管委会副主任、喀什综合保税区管委会主任白灿介绍，除了电热水壶，针对吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等中亚国家的市场需求，近年来喀什经济开发区还引进纺织服装、电子组装等出口型企业入驻。预计今年内，面向中亚、南亚市场年产能力达2000万部手机的企业将实现投产。

白灿说，我国与吉尔吉斯斯坦等中亚国家在经贸合作方面有很强的互补性，吉尔吉斯斯坦的特色农产品和矿石产品在我国有很大市场空间。今年，喀什综合保税区引入吉尔吉斯斯坦两家蜂蜜加工企业，通过保税加工方式，进口优质吉尔吉斯斯坦蜂蜜开展加工，打造吉尔吉斯斯坦进口蜂蜜加工制造销售中心。喀什综合保税区还进口多批吉尔吉斯斯坦红酒、白酒等产品在综合保税区进行保税销售，得到喀什本地消费者和广大游客广泛认可。此外，今年以来，多批次、共计4000余吨吉尔吉斯斯坦重晶石粉进口至喀什综合保税区，已集散分拨至全国各地市场。

“针对中亚国家市场需求，下一步喀什综合保税区将积极支持制造电冰箱、冰柜等白色家电的企业尽快投产，并加快从吉尔吉斯斯坦进口樱桃等特色水果的步伐。”白灿说。

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