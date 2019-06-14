划重点！人民日报重磅文章，揭穿美国5大战略迷误

14日，人民日报在头版刊发重磅国纪平文章《世界潮流浩浩荡荡不可阻挡——评美国一些人战略迷误的危险（上）》。

该篇文章分量之重无需过多赘言，从版面的编排上就能看出端倪。

文章指出，任何国家要想发展，必须遵从历史规律、顺应时代潮流。唯我独尊、逆流而动，终将被历史车轮碾压。

本届美国政府上任以来，频频挑起经贸摩擦，甚至在外交、科技、军事诸多领域不断逆势而为，深刻暴露出其深陷危险的战略迷误。

【迷误1：逆经济全球化而动】文章开篇就指出，美国一些人的战略迷误，最根本的迷误，就是逆经济全球化的潮流而动。他们对经济全球化的大道有的迷糊不清，有的干脆视而不见，很需要“补补课”。

【真相】经济全球化为什么不可阻挡？商品的本性、市场的本性，造就了经济的全球化。本国的市场满足不了，商品就要在全球寻找买家，这是没法阻挡的；本国的成本逐渐高企，就要在全球寻找洼地，这也是没法阻挡的。构建全球供应链、产业链、价值链，不是哪些人、哪些国家人为造出来的。美国一些人想要人为打乱这些链条，注定不会成功。

一个举世公认的事实是，以自由贸易为核心的经济全球化，促成了贸易大繁荣、投资大便利、人员大流动、技术大发展，使各国人民受益匪浅。

【迷误2：一再抛出“吃亏论”】美国一些人一再抛出“吃亏论”，公然声称“美国主义而不是全球主义将成为我们的信条”“全球化带给美国千千万万工人的只有贫穷和悲伤”。

【真相】美国真的吃亏了吗？事实上，美国是经济全球化最大的受益者。贸易逆差并不等于“利益逆差”，美国凭借在资本、技术上的优势，占据全球价值链顶端，通过进口大量质优价廉的产品，维持较低的通胀率。

牛津研究院估计，美国自中国进口的低价商品，在2015年帮助美国降低消费物价水平1%—1.5%。

【迷误3：蓄意破坏国际规则，“美国例外论”作祟】美国政府一意孤行，采取极端主义政策，蓄意破坏国际规则，这是根深蒂固的“美国例外论”在作祟。

【真相】美国真的可以例外吗？事实证明，美国的种种“有毒”观念和危险做法，并不能让自己“例外”地不受损失。

美国商会等机构发布的报告显示，受中美经贸摩擦影响，2019年及未来4年美国国内生产总值将可能每年减少640亿至910亿美元，约占总额的0.3%—0.5%。如果美国对所有中国输美商品征收25%关税，未来10年美国国内生产总值将累计减少1万亿美元。

【迷误4：迷信“关税武器万能”】在你输我赢、零和博弈的思维下，美国一些人张口就是浓浓的火药味。有人妄称“别国发展好了，美国就要遭殃”“中国新时代的来临，就是美国时代的结束”。美国一些人总是迷信“关税武器万能”，动辄祭起这一武器恫吓他国。

【真相】“关税武器”其实是把双刃剑。美国一些人自认为“关税武器万能”，实际上却是一种“自残式”的博弈策略。尽管美国一些人声称美国在“赚钱”，其实美国的损失将更大。

美国国会预算办公室数据显示，2018年最后三个月，美国关税收入增加80亿美元。据此测算，分摊至每个家庭（按照四口之家）不足100美元。而据世界贸易伙伴公司评估，对2500亿美元的中国对美出口商品征收25%的关税，一年将导致美国损失93.4万个就业岗位，家庭每年支出增加767美元。

【迷误5：执迷于“极限施压”】美国一些人执迷不悟，执意向中国等国家极限施压，显然打错了算盘，在错误的时间选了错误的对手。

【真相】从新中国成立之初的一穷二白，到2018年底国内生产总值迈过90万亿元大关；从70年前连一辆拖拉机、一台汽车都造不了，到现在已成为世界制造业第一大国，中国发展成就今非昔比，抵御风险的能力今非昔比。

中国有近14亿人口的巨大市场、4亿多人的中等收入群体，全球最完整的产业体系，丰富的人力资本、丰厚的国土资源——这让中国经济坚如磐石，无惧风雨！

（人民日报客户端 梓斌 刘杰 整理 来源：人民日报客户端）

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