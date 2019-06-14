元首交往引领中俄关系迈入新时代

6月5日至7日，习近平主席成功对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛，在两国各界乃至国际社会引起积极反响。今年是中俄建交70周年，两国关系发展面临新机遇。访问期间，习主席同普京总统长时间深入交流，共同擘画中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展蓝图，引领双边关系提质升级。

这是习主席2013年担任中国国家主席以来第八次访俄，也是连任国家主席后首次对俄进行国事访问。6年间，“习普会”举行近30次，这在当今世界两国高层交往中绝无仅有。高频率、深交流、多亮点已成为中俄元首交往的突出特点。

常来常往，常走常亲。笔者清楚记得，习主席2013年就任国家主席后出访的首个国家正是俄罗斯。普京总统热烈欢迎习主席来访，两国元首亲切交谈长达8个小时，掀开中俄关系发展新的一页。2014年农历新年之际，习主席专程赴俄罗斯索契出席第22届冬奥会开幕式，向邻居道喜，这也是中国国家元首首次出席在境外举行的大型国际体育赛事。普京总统两次来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛并明确表示支持共建“一带一路”倡议，去年访华期间还同习主席一起乘高铁、做煎饼。普京总统接受采访时特别提到习主席曾与他共饮伏特加庆生，两国领导人之间良好的工作关系和密切友谊可见一斑。

礼尚往来，情真意切。普京总统2016年来华出席G20杭州峰会期间特意送给习主席一箱俄罗斯冰激凌作为礼物，俄产冰激凌迅速在中国走红。2017年7月，普京总统在莫斯科克里姆林宫向习近平主席授予俄国家最高勋章“圣安德烈”勋章，以表彰习主席为增进中俄友谊作出的杰出贡献。2018年6月，习近平主席在北京人民大会堂向普京总统授予首枚我国对外最高荣誉勋章“友谊勋章”，他动情地说，这枚沉甸甸的“友谊勋章”，代表了中国人民对普京总统的崇高敬意，更象征着中国和俄罗斯两个伟大民族的深厚友谊。

今天，中俄元首交往再续佳话。习近平主席不久前访俄亲赴莫斯科、圣彼得堡两地。两国元首在莫斯科共同出席了莫斯科动物园熊猫馆开馆仪式和中俄建交70周年纪念大会等一系列丰富多彩的活动。而圣彼得堡是普京总统的故乡，普京总统在此热情招待自己的老朋友，同习主席一道游览涅瓦河并在冬宫长谈，地主之谊甚为周到。尤为引人关注的是，普京总统母校圣彼得堡国立大学此次向习主席授予名誉博士学位。而就在今年4月，习主席母校清华大学已向来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的普京总统授予名誉博士学位。两个世界大国的国家元首成为“双重校友”，再创了交往佳话。我们从中也能看到两国领导人对中俄人文领域合作的高度重视，期待双方高校、青年更加积极开展交流与合作，接力传承中俄世代友好。

回首近年来中俄关系的蓬勃发展，两国元首密切交往发挥领航掌舵的作用。习近平主席和普京总统从战略高度对两国关系进行长远规划，推动各领域合作全方位深入发展,厚植两国社会和民意基础。相信以中俄建交70周年为契机，在两国元首持续战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系将实现更高水平更大发展。（作者为国际问题观察员）

(责编：杨牧、贾文婷)