“气候政治”如何改变欧洲政党光谱

德国近期一项民调显示，环保主义政党绿党成为德国最受支持的党派。而在5月底的欧洲议会选举中，多个欧盟国家的环保主义政党异军突起。

随着近年极端天气情况增多，气候变化再成欧洲各国民众最关心的议题之一。环保主义政党在欧洲多国影响力日增，“气候政治”正在深度影响欧洲政党光谱，给气候变化全球合作注入一股新的政治动力。

绿党受益全球变暖

德国权威民调机构福沙舆论调查所5月末的一份民调结果显示，27%的受访者表示，若近期德国举行大选，他们将把选票投给绿党，绿党支持率较上次调查上升9%，首次超过传统政党联盟党和社民党。

这是德国在欧洲议会选举后完成的首个民调。而在欧洲议会选举中，绿党赢得约20%的选票，是2014年上次欧洲议会选举时的两倍，从而超过社民党成为德国在欧洲议会的第二大党。

德国绿党的崛起并非个例。在英国，绿党得票率12.4%，比上次欧洲议会选举增加一倍。法国、爱尔兰、芬兰、奥地利等国的绿党也有亮眼表现。绿党党团也成为欧洲议会中第四大党团。

德国绿党以往支持率保持在10%左右，但在去年下半年明显走强。德国绿党联席主席罗伯特·哈贝克曾在一次交流中告诉记者，绿党之所以变强大，是因为其他政党犯了错误，而去年德国经历了一个炎热的夏天，越来越多的人对气候变化有了切身感受。

年轻选民的力挺是欧洲各国绿党成功的主要原因之一。在法国，18岁至24岁的选民有25%在欧洲议会选举中投给绿党，在德国这一比例高达34%。欧洲许多年轻人认为，应对气候变化不力最终将使他们在未来承受后果。

“气候政治”举足轻重

分析人士指出，欧洲多国绿党的壮大，凸显公众对气候变化问题的重视。16岁的瑞典女孩格蕾塔·通贝里去年夏天发起“星期五为了未来”的气候保护活动，迅速蔓延到多个欧洲国家。环保和应对气候变化正成为德国等欧洲国家最重要的政治和社会议题之一。

德国成立了由总理默克尔领导的“气候内阁”。受欧洲议会选举结果和民众呼声的推动，“气候内阁”将在下半年就一些关键减排问题做出决定。默克尔6月初表示，德国计划到2030年温室气体排放比1990年减少55%，2050年实现“碳中和”。英国政府11日公布一项法案概要，宣称将依法在2050年底之前达成“碳中和”。在芬兰，绿党参与的执政联盟6月初宣布，计划在2035年前实现“碳中和”，比原计划提早10年，目标是成为首个放弃石化燃料的工业国。

美国总统特朗普上周访问英国时，英国朝野各党也没停止谈气候变化。特朗普到访爱尔兰期间，一些民众还在美国驻爱尔兰大使馆外抗议美国在全球气候变化问题上的消极姿态。在丹麦，46%的选民认为气候变化是首要关切。不用塑料袋、少开车多骑车等绿色低碳生活方式，如今在西欧年轻人中广为流行。

德国波茨坦气候研究所所长奥特马尔·埃登霍费尔告诉记者，十年前人们在谈论是否应该为气候变化做点什么，而现在人们都在谈论应该怎么做。气候变化已成为欧洲国家最重要的政治议题之一，在未来的欧洲甚至世界政治中，气候变化议题会越来越重要。

全球合作刻不容缓

德国外长马斯近日在柏林气候和安全会议上警告说，气候变化对国际安全的威胁正在增加。他呼吁全球合作应对这一挑战，并加强联合国在这方面的作用。

马斯说，气候变化的影响远远超出环境范畴，正在威胁全球许多地区的和平稳定。此外，气候变化引发的各种环境和生态后果也会激化冲突，在不稳定地区触发新的紧张局势。

分析人士指出，气候变化是全人类面临的共同挑战，在此领域应该捍卫多边主义、加强国际合作。

埃登霍费尔曾担任联合国气候变化政府间委员会第三工作组联席主席，他领导撰写的第五次气候变化评估报告为巴黎气候协定提供了重要科学依据。他说，中国在全球气候变化谈判中富有建设性，是这一领域维护多边主义的重要力量。

他认为，欧洲和中国可以在气候变化上加强合作，例如探索整合双方碳市场等事项。欧中在气候变化领域加强合作也是对多边主义的维护和推动，在气候变化国际合作遭遇干扰的时候，显得尤为重要。（新华社记者任珂）

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