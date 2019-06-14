美参议院批准史迪威出任负责东亚和太平洋事务助理国务卿

美国国会参议院当地时间13日表决通过，正式批准退役空军准将戴维·史迪威出任美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿。
当天的投票以94票赞成、3票反对的结果通过美国总统特朗普对史迪威的提名。
特朗普去年10月提名史迪威出任负责东亚和太平洋事务的助理国务卿，历经8个月后参议院终于通过该提名。这个职位在前助理国务卿丹尼尔·罗素2017年4月离职后便一直空缺。
据悉，史迪威在美国空军服役超过35年，于2015年退役。他曾是战斗机飞行员，飞行时长超过3000小时。他之前曾在位于夏威夷的美国印太司令部担任中国战略小组(China Strategic Focus Group)负责人。
据美国媒体报道，史迪威能讲韩语、中文和一些日语，在2011年至2013年期间担任美国驻华使馆国防武官一职。(记者 沙晗汀)
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